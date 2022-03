Diretta slalom Are/ Streaming video Rai: sempre Vlhova vs Shiffrin (CdM sci)

DIRETTA SLALOM ARE: SI TORNA DOPO DUE MESI!

La diretta dello slalom di Are oggi, sabato 12 marzo 2022, completa l’ultimo weekend della Coppa del Mondo di sci femminile prima delle Finali di settimana prossima sulle Alpi francesi. Lo slalom torna dopo un’assenza di addirittura due mesi nel circuito di Coppa del Mondo (in mezzo c’è stato naturalmente quello delle Olimpiadi) e riproporrà anche ad Are il solito duello tra le due regine della specialità, cioè Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, un duello che vale moltissimo anche per la Coppa del Mondo assoluta.

Dobbiamo dire che in questa stagione lo slalom sta sorridendo in maniera netta a Vlhova, che ha infatti già vinto la Coppa di specialità con due gare d’anticipo e si è presa pure l’oro olimpico. La slovacca dunque punta moltissimo su questo slalom e su quello delle Finali per giocarsi le chance di difendere la Coppa del Mondo generale, mentre Shiffrin sa di poter raccogliere più punti anche nelle altre specialità. Detto che purtroppo per l’Italia lo slalom femminile è una sorta di buco nero, andiamo adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Are.

DIRETTA SLALOM ARE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Are vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM ARE: FAVORITE E AZZURRE

La diretta dello slalom di Are mette dunque in copertina sempre le stesse due grandi protagoniste: sarà banale, ma in slalom è davvero impossibile sottrarsi al dualismo Petra Vlhova-Mikaela Shiffrin. Come abbiamo già accennato, in questa stagione sta facendo meglio Vlhova che, approfittando dell’assenza per Covid a Lienz e dell’inforcata a Kranjska Gora che hanno portato due “zero” a Shiffrin, si è già presa la Coppa di specialità di slalom con un bilancio di cinque vittorie e due secondi posti su sette gare, mentre Shiffrin risponde con due vittorie e tre secondi posti. Pesa però soprattutto la differente sorte alle Olimpiadi: oro Vlhova, mentre l’americana è uscita dopo poche porte nei suoi Giochi da incubo con zero medaglie in sei gare. Wendy Holdener, Lena Duerr e Katharina Liensberger sono le co-protagoniste, ma salvo imprevisti lottano per il terzo posto.

In casa Italia invece c’è purtroppo davvero poco da dire: l’infortunio di Martina Peterlini ci ha privati dell’unica slalomista che stava ottenendo dei risultati almeno dignitosi nella prima parte della stagione, tanto che di fatto la nostra migliore è pure in slalom Federica Brignone, le volte in cui si cimenta anche fra i pali stretti. Oggi ci sarà e speriamo che possa fare bene, al pari magari di qualche giovane considerando che finora solo Anita Gulli fra loro è riuscita ad andare a punti nel corso di questa stagione. Di certo non avremo azzurre tra le prime 25 di specialità per le Finali, il contrasto con lo squadrone della velocità è a dir poco stridente…

