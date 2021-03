Diretta Slalom Are/ Streaming video Rai: Vlhova, Liensberger e Shiffrin star attese

DIRETTA SLALOM ARE: ULTIMA TAPPA IN SVEZIA

Siamo in diretta oggi venerdi 12 marzo 2021 per lo slalom di Are per la Coppa del mondo sci femminile, ultima tappa del circo bianco prima delle attesissime finali di Lenzerheide. Con le nostre beniamine, siamo dunque di ritorno nella cittadina che solo nel 2019 ha ospitato i Mondiali: ad attenderci, secondo il programma ufficiale, pure un doppio appuntamento (oggi e domani) con lo slalom speciale, che risulterà ovviamente fondamentale per diramare gli ultimi dubbi in vetta alla classifica di coppetta. Di fatto qui è infatti aperta lotta a tre tra Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e Katharina Leinsberger: le stesse tre che pure hanno composto il podio nella prova ai Mondiali di Cortina lo scorso febbraio. Chissà se qualcuna di nuovo proverà a scompigliare le carte in tavola o saranno ancora loro tre le gran certezze nello slalom di Are di questo venerdi!.

DIRETTA SLALOM ARE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Are vedrà il via alla prima manche alle ore 13.30 italiane, mentre la seconda manche è in programma alle ore 16.30: sarà dunque gara in notturna. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ARE: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Are, primo del doppio appuntamento per la coppa del mondo di sci femminile che ci attende nella cittadina svedese, abbiamo già riportato il nome delle tre prime indiziate al podio finale. Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e Katharina Leinsberger hanno dominato completamente la specialità in questa edizione della Coppa del mondo e saremmo davvero sorpresi se le tre non riuscissero ad occupare le vette della classifica finale della gara tra i pali stretti. Pure non possiamo escludere che qualche atleta possa mettersi in messo a questo “trittico delle meraviglie”. Dopo tutto non scordiamo che già Wendy Holdener è riuscita a strappare un terzo posto a Jasna pochi giorni fa e che pure la connazionale Gisin è salita sul primo gradino del podio nella prova di Semmering, ancora a dicembre. Non è poi da escludere che qualche colpo di scena arrivi anche dallo squadrone azzurro, pur non favoritissimo sulla carta. Sciatrici da tenere d‘occhio saranno comunque Irene Curtoni e Martina Peterlini, da cui ci attendiamo una buona prova oggi ad Are.



© RIPRODUZIONE RISERVATA