DIRETTA SLALOM CHAMONIX/ Video streaming Rai: comanda Haugan, Sala buon 6°! (4 febbraio 2024)

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: HAUGAN AL COMANDO

Timon Haugan è in testa allo slalom di Chamonix che, come ricordiamo, è l’unica gara di Coppa del Mondo che venga disputata in un weekend condizionato dal maltempo. Il norvegese ha completato la sua prima manche con il tempo di 47’’32; sono 17 centesimi di vantaggio su Manuel Feller e già 42 sul connazionale Atle Lie McGrath, al momento è questo il podio virtuale dello slalom di Chamonix ma ci sono buone notizie anche per l’Italia, perché Tommaso Sala sta confermando i suoi progressi e si è portato in sesta posizione nella prima manche.

Il ritardo di 71 centesimi da Haugan e 29 dalla possibilità di andare sul podio, preceduto anche da Loic Meillard e da Dominik Raschner che rappresenta la sorpresa di questo slalom di Chamonix, almeno per adesso. Sala condivide il suo crono (48’’03) con Henrik Kristoffersen; Alex Vinatzer invece è sceso con il pettorale numero 20 e ha deluso le aspettative, per ora soltanto diciassettesimo con 1’’24 di ritardo da Haugan e forse il rischio di non fare la seconda manche. Del resto dietro di lui ci sono due come Dave Ryding e Daniel Yule, dunque c’è chi ha fatto peggio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM CHAMONIX IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Chamonix vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Chamonix, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Chamonix (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

SLALOM CHAMONIX: L’UNICA GARA DEL WEEKEND!

Con la diretta dello slalom di Chamonix torna finalmente protagonista oggi, domenica 4 febbraio 2024, la Coppa del Mondo di sci che in questo weekend ha dovuto fare pesantemente i conti con le difficoltà climatiche: ai piedi del Monte Bianco dovevano essere giorni molto intensi con due discese e uno slalom, ma entrambe le libere sono state cancellate, così come la discesa e il super-G femminili in programma a Garmisch, così resta solo la gara tra i pali stretti di Chamonix a fare compagnia agli appassionati di sci alpino in questa domenica di inizio febbraio. Sarà comunque uno slalom molto interessante, che segnerà l’ingresso nella seconda metà della stagione in questa specialità, dopo le grandi classiche del mese di gennaio.

In effetti in slalom siamo solamente a metà del cammino, perché sono state disputate sei gare e altrettante ne mancano, anche se le più prestigiose sono tutte alle spalle (tranne Kranjska Gora): ci sono comunque ancora tantissimi punti in palio e tutto è aperto, a cominciare dalla lotta al vertice tra l’austriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Strasser, che finora sono stati senza ombra di dubbio i due migliori slalomisti della stagione. Sperando che ci sia anche un bel tocco d’azzurro, adesso passiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Chamonix.

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Chamonix, abbiamo già identificato in Manuel Feller e Linus Strasser i due migliori della prima metà della stagione fra i pali stretti, in particolare le vittorie sono tre per Feller e due per Strasser, con l’austriaco che tuttavia è stato l’atleta più costante, mai sceso sotto il quinto posto e quindi giustamente in testa. Strasser invece nella prima parte della stagione non aveva fatto così bene, ma ovviamente la doppietta di vittorie tra Kitzbuhel e Schladming lo ha indicato come il “secondo uomo”, a caccia di Feller per la Coppetta di specialità.

Per tutti gli altri invece bisogna fare i conti con gli alti e bassi: la Planai ad esempio ha rilanciato il norvegese Timon Haugan e il francese Clement Noel, che naturalmente a Chamonix sarà l’attesissimo padrone di casa, mentre l’altro norvegese Atle Lie McGrath, con due secondi posti e tre uscite, può essere considerato il “simbolo” dell’incostanza. In casa Italia, gennaio ci ha restituito su ottimi livelli un Tommaso Sala tornato competitivo dopo l’infortunio patito nei mesi di preparazione, è quindi lui il nostro punto di riferimento perché Alex Vinatzer non ha ancora infilato una gara come si deve anche se a Schladming è arrivato finalmente uno slalom ottimo per almeno una manche e mezza prima di un’uscita davvero dolorosa, mentre qualche sprazzo è arrivato da Tobias Kastlunger, tuttavia ancora non competitivo per i migliori piazzamenti. Quali risposte ci darà la diretta dello slalom di Chamonix?











