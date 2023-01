Diretta super-G Cortina/ Streaming video Rai 2: bis sulle Tofane, CdM sci

La diretta del super-G di Cortina oggi, domenica 29 gennaio 2023, chiuderà un weekend “imprevisto” ma che possiamo definire storico per la Coppa del Mondo di sci maschile, che torna a fare tappa a Cortina d’Ampezzo per la prima volta addirittura dal 1990, colmando un vuoto enorme per una delle località montane più celebri al mondo – anche se naturalmente ricordiamo che Cortina è una super classica in ambito femminile. La FIS ha scelto Cortina per recuperare ben due super-G, cioè quelli che erano saltati prima a Lake Louise e poi in Val Gardena, nel weekend che era stato lasciato sguarnito dalla defezione di Garmisch, dove però erano in programma una discesa e un gigante, motivo per cui a cascata sono stati necessari pure altri cambi.

Siamo comunque felici di avere ritrovato Cortina e pure del fatto che la FIS abbia deciso di dare più spazio a una specialità come il super-G, che spesso fa la figura del “parente povero” (abbiamo rischiato di avere solamente sei gare) nonostante unisca tecnica e velocità in maniera sublime, tanto da essere il terreno d’elezione del grande duello tra Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, con in palio la Coppa di specialità e forse anche la Coppa del Mondo generale, tornata però decisamente “vicina” allo svizzero dopo il successo di ieri. Inoltre si tratta dell’ultimo appuntamento per i velocisti prima dei Mondiali, motivo in più per sperare che Cortina oggi possa regalare soddisfazioni anche a Mattia Casse (ieri splendido terzo) e compagni: tutto questo considerato, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Cortina nel migliore dei modi.

SUPER-G CORTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Cortina avrà inizio alle ore 10.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in occasione delle gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista al Circo Bianco, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Cortina, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G CORTINA: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Cortina è nata da una situazione di emergenza che aveva colpito in particolar modo i super-G, tanto che senza il doppio recupero all’ombra delle Dolomiti saremmo arrivati ai Mondiali con la miseria di quattro gare nella specialità, di cui una sola a gennaio, cioè quella disputata un paio di settimane fa a Wengen. Anche nel calendario modificato da esigenze meteorologiche e dai cambiamenti post-Covid, in campo maschile le doppiette sono meno frequenti rispetto alla Coppa femminile. Restando in Italia, possiamo citare la doppia discesa andata in scena in Val Gardena a dicembre, con una vittoria per Vincent Kriechmayr e una per Aleksander Aamodt Kilde sulla Saslong, non lontano da Cortina d’Ampezzo.

Curiosamente, Vincent Kriechmayr e Aleksander Aamodt Kilde sono stati i vincitori anche delle due discese disputate settimana scorsa sulla leggendaria pista Streif di Kitzbuhel, mentre torniamo sulle nevi italiane per ricordare i due giganti disputati a dicembre sulla meravigliosa pista Gran Risa in Alta Badia, con una vittoria a testa per Lucas Braathen e Marco Odermatt. Nessuno quindi in stagione ha ancora fatto doppietta di vittorie nella stessa specialità sulla stessa pista, anche se Kilde ha fatto il bis discesa-super-G sia a Beaver Creek sia a Wengen. Vedremo allora quali verdetti ci darà oggi la diretta del super-G di Cortina…

