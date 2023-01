Diretta slalom Kitzbuhel/ Streaming video Rai: pronostico aperto, CdM sci

La diretta dello slalom di Kitzbuhel completerà oggi, domenica 22 gennaio 2023, il sempre prestigioso weekend della Coppa del Mondo di sci sulle nevi della mitica località austriaca. Certo, lo slalom forse non è affascinante come la discesa, ma anche la gara tra i pali stretti sulla pista Ganslern ha quasi 100 anni di storia e un albo d’oro che raccoglie l’essenza dello slalom di tutti i tempi. Si cambia allora genere a Kitzbuhel e dagli specialisti della velocità si passa ai migliori interpreti dello slalom, con l’Italia che può sperare grazie a una squadra completa, alla quale manca ancora il guizzo da podio.

La Norvegia è la Nazione di riferimento perché Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen (tra l’altro un veterano e un giovane emergente) occupano le prime due posizioni della classifica della Coppa di specialità, ma come al solito il pronostico in slalom è sempre sul filo dell’incertezza e speriamo che stavolta possano sorridere anche gli Azzurri in un lotto di pretendenti allodio sempre affollato. La gara si annuncia quindi incerta e noi andiamo senza indugio a presentare tutte le indicazioni per seguire al meglio la diretta dello slalom di Kitzbuhel.

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Kitzbuhel avrà inizio con la prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche sarà alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Kitzbuhel, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI KITZBUHEL SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Kitzbuhel abbiamo già accennato al fatto che la Norvegia può vantare i due principali favoriti: Henrik Kristoffersen ha vinto a Garmisch e Wengen più il secondo posto a Madonna di Campiglio e ha dieci punti di vantaggio nella Coppa di slalom sul più giovane connazionale Lucas Braathen, che invece ha vinto in Val d’Isere e ad Adelboden, arrivando terzo a Wengen. I norvegesi sono i più vincenti e pure i più continui in slalom in stagione, poi dobbiamo citare lo svizzero Daniel Yule che ha spezzato il monopolio vincendo a Madonna di Campiglio e tre atleti capaci di salire sul podio due volte a testa, cioè l’austriaco Manuel Feller, l’altro svizzero Loic Meillard e il tedesco Linus Strasser.

Quanto all’Italia, possiamo innanzitutto evidenziare il rendimento sempre costante di un encomiabile Tommaso Sala, una garanzia di piazzamenti di buon livello nonostante il mal di schiena che lo affligge da diverso tempo; la principale speranza però potrebbe essere legata ad Alex Vinatzer, che potenzialmente è il più forte dei nostri slalomisti e con i piazzamenti di Adelboden e Wengen sta ritrovando la fiducia persa con le prime tre uscite. Abbiamo poi un ritrovato Stefano Gross e anche altre speranze, da Giuliano Razzoli a Simon Maurberger, ma sicuramente è Vinatzer colui il quale potrebbe regalarci il salto di qualità nella diretta dello slalom di Kitzbuhel…

