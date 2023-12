Diretta slalom Courchevel/ Streaming video Rai: tutto pronto, comincia la 1^ manche! (oggi 21 dicembre 2023)

DIRETTA SLALOM COURCHEVEL: SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a dare il via alla prima manche nella diretta dello slalom di Courchevel. È un bel duello quello tra Mikaela Shiffrin e Federica Brignone in Coppa del Mondo: la statunitense comanda con 620 punti ma la milanese domenica si è avvicinata sensibilmente, trovandosi infatti a 63 lunghezze di distanza. Abbiamo tre vittorie a testa in questa stagione: come già detto la Shiffrin ha trionfato negli slalom di Levi e Killington e ha piazzato l’acuto nella discesa di Sankt Moritz, arrivando a 91 vittorie in Coppa del Mondo; per la Brignone invece doppietta nei giganti di Mont Tremblant e poi appunto il successo nel super-G di Val d’Isère, che l’ha fatta salire a 24 vittorie.

Chiaramente la Shiffrin rimane favorita: la sciatrice del Colorado ha la possibilità di vincere o comunque piazzarsi bene in tutte le quattro discipline, la Brignone non è ancora così performante nello slalom ma attenzione, perché in gigante e super-G è sempre tra le grandi favorite e quest’anno ha raccolto anche 92 punti in discesa, che potrebbero fare la differenza. Senza dimenticarsi di Lara Gut-Behrami, al momento però staccata con 429 punti (anche lei ha fatto zero domenica scorsa), il duello prosegue e allora concentriamoci su quello che succederà tra pochi minuti, perché sulla Emile Allais è tutto pronto e la diretta dello slalom di Courchevel sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM COURCHEVEL DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la Coppa del Mondo di sci alpino è in chiaro sulla televisione di stato, dunque la diretta tv dello slalom di Courchevel sarà su Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando. L’alternativa come sempre rimane Eurosport, canale questo destinato agli abbonati della televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky); ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la gara in diretta streaming video. Nel primo caso senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app; nel secondo sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM COURCHEVEL

SLALOM COURCHEVEL: LA CLASSIFICA

Aspettando che la diretta dello slalom di Courchevel prenda il via, diamo uno sguardo alla classifica di specialità in questa Coppa del Mondo di sci alpino. Come abbiamo detto la prima posizione è occupata da Mikaela Shiffrin, che nel secondo slalom di Levi ha sfruttato il regalo di Petra Vlhova: la slovacca era in testa con un buon margine dopo la prima manche ma ha inforcato nella seconda, lasciando per strada un potenziale di 100 punti che potrebbero pesare tantissimo nella corsa alla coppetta (e nella Coppa generale). Al momento la Shiffrin comanda con 250 punti, mentre la Vlhova è addirittura terza: 180 punti per lei, ne ha invece 190 la tedesca Lena Duerr che sta trovando buona costanza in stagione.

In quarta posizione con 124 punti troviamo Sara Hector, che dopo qualche periodo difficile sembra in crescita anche se forse non raggiungerà più quei livelli cui avrebbe potuto ambire in passato; al quinto posto c’è Wendy Holdener, per la svizzera i punti sono 114. Dunque una situazione ancora parecchio in divenire: la Shiffrin si è già presa il vantaggio e cercherà di conservarlo anche nel corso dello slalom di Courchevel, le avversarie sono agguerrite e la statunitense dovrà soprattutto provare a cancellare la delusione del super-G in Val d’Isère, una gara che le ha impedito di allungare sulle rivali mettendo più a rischio la sua leadership in Coppa del Mondo. (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM COURCHEVEL: SHIFFRIN FAVORITA!

La diretta dello slalom di Courchevel è una gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: ci farà compagnia a partire dalle ore 17:45 di giovedì 21 dicembre, qui è prevista la prima manche mentre la seconda prenderà il via alle ore 20:45. Vedendo gli orari dunque possiamo già dire che lo slalom di Courchevel sarà in notturna, e questo aggiunge pepe alla competizione; si tratta della quarta prova di questa disciplina in stagione, al momento due vittorie le ha portate a casa Mikaela Shiffrin (Levi e Killington) mentre Petra Vlhova ha vinto uno dei due slalom in Finlandia, per una classifica che di conseguenza premia la statunitense.

Bisogna anche stare attenti a quello che succederà nella Coppa del Mondo generale, perché Federica Brignone è in palla e, vincendo il super-G in Val d’Isère, si è nettamente avvicinata a una Shiffrin che invece non ha visto il traguardo domenica, perdendo 100 punti secchi dall’azzurra. Naturalmente nella diretta dello slalom di Courchevel è plausibile che succeda il contrario, la Shiffrin rimane la grande favorita per vincere ancora una volta la Coppa del Mondo ma sicuramente la Brignone le sta mettendo un po’ di pressione, dunque la statunitense sa bene di dover essere perfetta questa sera.

DIRETTA SLALOM COURCHEVEL: RISULTATI E CONTESTO

La storia della diretta dello slalom di Courchevel, per quanto riguarda la Coppa del Mondo, non è particolarmente estesa: qui infatti la disciplina manca addirittura dal 2018, data in cui Mikaela Shiffrin si era imposta per la prima volta (davanti a Petra Vlhova e Frida Hansdotter) spezzando il monopolio di Marlies Schild, capace di vincere nel 2010, 2011 e 2013 e cioè nelle tre precedenti edizioni che si sono disputate sulla Emile Allais. L’anno prima la Shiffrin aveva invece vinto il parallelo a Courchevel, precedendo Vlhova e Irene Curtoni; il gigante ha avuto una tradizione maggiormente costante, tanto che qui si è gareggiato ancora nel 2021.

In questa specialità Federica Brignone e Marta Bassino avevano fatto back to back nel 2019 e 2020, la Shiffrin in gigante ha vinto ben quattro volte su questa pista; tuttavia, oggi stiamo parlando di slalom ed è dunque giusto concentrarsi su questa disciplina dicendo che chiaramente Shiffrin e Vlhova restano le due grandi favorite, anche se la concorrenza non manca e, trattandosi di una gara in notturna, potrebbe anche arrivare qualche sorpresa. Non ci resta allora che aspettare che la diretta dello slalom di Courchevel prenda il via, e poi vedremo cosa succederà sul tracciato della Emile Allais…











