DIRETTA/ Super-G Val d’Isere video streaming Rai: tutto pronto, si comincia! (CdM sci, oggi 17 dicembre 2023)

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE: SI COMINCIA!

Eccoci pronti per il via alla diretta del super-G di Val d’Isere, nuova gara per la Coppa del Mondo femminile. Abbiamo già brevemente accennato al fatto che l’ultimo precedente in questa località risale a due anni fa. Era domenica 19 dicembre 2021, il giorno prima Sofia Goggia aveva vinto la discesa libera e in super-G arrivò il bis per la campionessa bergamasca, che si impose davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel ed Elena Curtoni, per un podio che fu per due terzi italiano. Sempre limitandoci ai super-G, nel 2020 aveva vinto Ester Ledecka davanti a Corinne Suter e Federica Brignone, per non far scendere mai l’Italia dal podio.

Per l’olimpionica ceca fu la seconda di tre vittorie in carriera in Coppa del Mondo, ma l’unica in super-G per questa campionessa capace di scrivere la storia anche nello snowboard. Nel 2018 e 2019 ci furono invece purtroppo cancellazioni, ma ricordiamo che Sofia Goggia in Val d’Isere era salita sul podio anche nel 2016 e nel 2017, con altrettanti terzi posto nelle gare vinte rispettivamente da Lara Gut e Lindsey Vonn. Parola però adesso alla pista e al cronometro: la diretta del super-G di Val d’Isere finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUPER-G VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Val d’Isere avrà inizio alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in questo weekend concede la ribalta di un canale generalista eccezionalmente anche a una gara all’estero, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Val d’Isere, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

SUPER-G VAL D’ISERE: L’ITALIA SPERA!

La diretta del super-G di Val d’Isere oggi, domenica 17 dicembre 2023, completa il weekend sulle nevi della celebre località della Francia che è il secondo consecutivo dedicato alla velocità nella Coppa del Mondo di sci femminile 2023-2024, il super-G al momento l’unico riferimento è quello con la gara a Sankt Moritz il giorno dell’Immacolata, un ricordo bellissimo perché la vittoria andò a Sofia Goggia. D’altronde il super-G è specialità che negli ultimi anni è particolarmente cara alle Azzurre, anche perché coniuga al massimo livello tecnica da gigantista e velocità da discesista, quindi a seconda delle caratteristiche dei percorsi c’è sempre qualcuna delle nostre campionesse che può ergersi a protagonista assoluta.

Per citare i due successi più luminosi, Marta Bassino è la campionessa del Mondo in carica di super-G, mentre nel 2022 Federica Brignone aveva vinto la Coppa di specialità. Insomma, anche se abbiamo mietuto successi anche in discesa e gigante, il super-G ci è particolarmente caro perché è la gara nella quale tutte le nostre big possono essere davvero competitive ai massimi livelli, anche in assenza della sfortunata Elena Curtoni, che si è fatta male in Svizzera. Tutto questo premesso, è facile capire perché le aspettative sono altissime e allora presentiamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Val d’Isere.

Abbiamo già accennato a grandi soddisfazioni azzurre presentando la diretta del super-G di Val d’Isere, naturalmente questo nulla toglie al fatto che ci possano essere avversarie straniere molto pericolose e la citazione nella specialità va soprattutto alla svizzera Lara Gut, però è chiaro che le speranze azzurre siano sempre altissime quando sta per cominciare una gara di super-G. Le nostre ragazze stanno scrivendo la storia, con una quantità di soddisfazioni che sostanzialmente non ha paragoni in campo femminile nel nostro sci alpino, anche se gli anni Novanta con Deborah Compagnoni ed Isolde Kostner furono comunque eccellenti – ci permettiamo ancora di pensare che, infortuni permettendo, la valtellinese sarebbe stata l’azzurra più vincente di sempre.

In ogni caso, bisogna celebrare quello che stanno facendo le nostre ragazze, anche perché la varietà di talenti ci permette di essere competitivi praticamente in ogni circostanza. L’anno scorso le donne non gareggiarono in Val d’Isere, ricordiamo allora che nel dicembre 2021 fu Sofia Goggia a vincere sia la discesa sia il super-G sulle nevi francesi, tra l’altro fino a Sankt Moritz quello era ancora l’ultimo successo per la bergamasca in supergigante. Negli anni più recenti però sono salite sul podio anche Federica Brignone ed Elena Curtoni, d’altronde è impossibile trovare località che non ci abbiamo dato soddisfazioni recenti nella velocità femminile. L’Italia è spesso dominante, adesso quindi siamo curiosi di scoprire cosa succederà oggi nella diretta del super-G di Val d’Isere!











