Diretta slalom donne Levi/ Streaming video Rai, orario e risultato live (CdM sci)

DIRETTA SLALOM DONNE LEVI: TORNA IL DUELLO SHIFFRIN-VLHOVA!

Lo slalom donne di Levi è la terza gara per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino: appuntamento in Finlandia dove la prima manche scatta alle ore 10:30 di sabato 20 novembre, mentre la seconda avrà il via alle ore 10:30. Prosegue il grande duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che si era “interrotto” settimana scorsa: come ricordiamo era in programma il parallelo, ma né la statunitense né la slovacca vi hanno partecipato, sicuramente in maniera curiosa visto che sono in palio punti pesanti per la Coppa del Mondo (l’anno scorso la Vlhova ha sfruttato anche quelli per vincere la generale).

In realtà però sarebbe sbagliato ridurre la diretta dello slalom donne di Levi alla sola sfida tra queste due sciatrici, perché la favorita sarebbe a dirla tutta Katharina Liensberger: l’austriaca dopo tutto è la campionessa in carica nella coppetta di specialità, dunque giustamente guarda tutte le rivali dall’alto e oggi proverà a prendersi un’altra vittoria. Sarà comunque una grande gara, a noi non resta che aspettare che cominci la prima manche per valutare quello che succederà.

DIRETTA SLALOM DONNE LEVI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre per la Coppa del Mondo di sci, saranno due le modalità per la diretta tv dello slalom donne di Levi: la gara sarà infatti trasmessa su Rai Sport e di conseguenza accessibile a tutti, anche sfruttando il servizio di mobilità che viene garantito da sito e app ufficiali di Rai Play. In più ci sarà l’appuntamento con Eurosport, anche in questo caso una visione libera (sul digitale terrestre) con l’alternativa della diretta streaming video, che però in questo caso sarà riservata agli abbonati tramite la piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM DONNE LEVI: RISULTATI E CONTESTO

È dunque un grande appuntamento quello con lo slalom donne di Levi: abbiamo detto di Katharina Liensberger, ma inevitabilmente se pensiamo a slalom speciale e possibilità di vincere la Coppa del Mondo bisogna innanzitutto citare Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. La seconda ha vinto il globo di cristallo l’anno scorso, la prima lo avrebbe probabilmente fatto se non avesse risentito delle scorie derivate dalla tragica scomparsa del padre, che anche nell’ultima edizione di Coppa del Mondo si sono fatte sentire.

La statunitense però è tornata con grande regolarità e, tanto per rilanciare la sua candidatura a dominare il circo bianco, ha già vinto il gigante di Soelden; attualmente la classifica generale è però comandata dalla slovena Andreja Slokar, che alla vittoria del parallelo aggiunge i 18 punti della gara di apertura. A chi dice che difficilmente durerà tra le prime consigliamo di andare cauti: le sorprese che la diretta dello slalom donne di Levi e, in generale, la stagione di Coppa del Mondo 2022 di sci alpino possono riservare saranno magari tante…

