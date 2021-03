Diretta Slalom femminile Lenzerheide/ Streaming video Rai: lotta a 3 per la coppetta

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LENZERHEIDE: OGGI SI ASSEGNA LA COPPETTA

Oggi, sabato 20 marzo 2021, siamo in diretta con lo slalom femminile di Lenzerheide, per le finali della coppa del mondo di sci. Dopo lo spettacolo mancato per le prove veloci, cancellate per maltempo nei giorni scorsi, ecco che per il gran finale di questa stagione del circo bianco puntiamo tutto sulle prove tecniche e già a questo slalom speciale, che pure deciderà chi sarà la vincitrice della coppetta. Non solo: la prova tra i pali stretti metterà punti preziosissimi in palio anche per la coppa generale, tenuto conto che la leader Petra Vlhova è anche prima indiziata oggi per il globo dello Slalom. Pure oggi la slovacca non sarà la sola, ma dovrà vedersela con un parterre di avversarie agguerritissime e pronte a strapparle di mano il globo, da Shiffrin a Lienseberger. Sarà gara davvero al cardiopalma.

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA/ Video streaming Rai: vince Noel!

DIRETTA SLALOM LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Lenzerheide vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Diretta slalom Are/ Liensberger ha vinto, Shiffrin e Holdener sul podio!

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LENZERHEIDE: PROTAGONISTE E AZZURRE

Per la diretta dello Slalom femminile di Lenzerheide sono tre i nomi che dobbiamo mettere in evidenza e tutti e tre li abbiamo già citato prima, accennando alla lotta per la coppetta di specialità che verrà assegnato oggi. Il primo è di Petra Vlhova, leader della graduatoria e vincitrice di ben 4 gare in stagione, di cui l’ultima solo pochi giorni fa ad Are. Il secondo è della sua rivale tra i pali stretti “Her Majesty” Mikaela Shiffrin, che tornata protagonista nelle prove tecniche (per sua scelta ha evitato le prove veloci in stagione) ha dato davvero del filo da torcere alla slovacca, dividendo praticamente sempre con lei il podio. “Terza incomoda” (ma non troppo) Katharina Leinsberger, in lizza per la coppetta a favoritissima per il successo oggi in Svizzera, tenuto cono che l’austriaca fa fatto suo l’ultimo slalom della stagione e pure è stata oro tra i pali stretti ai Mondiali di Cortina. Le tre comunque non saranno le sole che vorranno fare una bella gara: aldilà della graduatoria dobbiamo segnalare per lo slalom di Lenzerheide anche i nomi di Michelle Gisin e Wendy Holdener, come delle azzurre Irene Curtoni e Martina Peterlini, a cui, caso speciale si unirà Sophie Mathiou, valdostana classe 2002 fresca di trionfo ai campionati del mondo Jr di specialità.

LEGGI ANCHE:

Diretta slalom Are/ Petra Vlhova ha vinto, Liensberger e Shiffrin sul podio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA