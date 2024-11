DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI STREAMING: SI TORNA IN PISTA!

Con la diretta slalom femminile Levi possiamo dire che siano tornate le grandi emozioni della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: come da tradizione dopo la gara di apertura a Soelden abbiamo una pausa nel calendario ma finalmente sabato 16 novembre 2024 si gareggia di nuovo, lo slalom femminile Levi sarà ovviamente formato dalla prima manche, in programma alle ore 10:00, e dalla seconda che scatterà alle ore 13:00, con le prime 30 della classifica che a ordine invertito si presenteranno al cancelletto di partenza. È ancora presto per dire quello che succederà, ma possiamo comunque fare qualche considerazione: intanto, una gara c’è stata e una l’ha vinta un’italiana.

Federica Brignone ha iniziato alla grande la Coppa del Mondo, prendendosi una straordinaria vittoria a Soelden con rimonta nella seconda manche, la sconfitta di giornata in quel caso è stata Mikaela Shiffrin che dal primo posto parziale è finita addirittura giù dal podio. Qui però, nella diretta slalom femminile Levi, si potrebbe ribaltare tutto perché la statunitense anche per i numeri raccolti in Finlandia è straordinaria favorita, mentre sulla carta l’Italia tra i paletti stretti non se la cava benissimo. Parlerà comunque la pista e allora tra poco vedremo come andranno le cose, di sicuro c’è grande attesa per questa gara.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre abbiamo un doppio appuntamento per quanto riguarda la diretta tv dello slalom femminile Levi: infatti la gara sarà trasmessa sia su Rai Sport HD, al numero 58 del digitale terrestre e in chiaro per tutti, che su Eurosport al canale 210 del decoder di Sky, di conseguenza solo per gli abbonati. Saranno attivi anche i servizi di diretta streaming video per assistere allo slalom femminile Levi: nel primo caso dovrete infatti rivolgervi al sito di Rai Play o alla sua relativa applicazione, nel secondo potrete attivare Sky Go senza costi aggiuntivi sui vostri dispositivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI STREAMING: IL BORSINO

Approcciandoci alla diretta slalom femminile Levi dobbiamo innanzitutto dare qualche notizia: purtroppo è ancora assente Petra Vlhova, che non ha recuperato dal grave infortunio patito nella scorsa stagione e non si vedrà sicuramente sino al termine del 2024, ma potrebbe anche saltare l’intera edizione di Coppa del Mondo. Cosa questa che ha particolarmente rattristato Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso ha perso il grande globo per un infortunio ma ha comunque dominato nella coppetta di slalom, e che senza la slovacca perde la grande rivale di questa specialità (l’anno scorso a Levi c’è stata una vittoria a testa).

Le cifre direbbero che Lena Duerr e Michelle Gisin saranno le avversarie più temibili per la Shiffrin, che ha sempre in cantiere il completamento delle 100 vittorie in Coppa del Mondo; noi possiamo aggiungere che le italiane al via nella diretta slalom femminile Levi sono ben sette, forse Martina Peterlini e Lara Della Mea sono quelle con più possibilità e volendo possiamo fare otto, anche se come noto Lara Colturi, pure italianissima, ha scelto di gareggiare per l’Albania. A proposito: questa potrebbe essere una gara a testimonianza di una grande crescita che nelle aspettative dovrebbe arrivare, vedremo quello che ci dirà la pista…