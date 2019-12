Diretta slalom femminile Lienz/ Streaming video Rai: orario e italiane

Lo slalom femminile di Lienz è una delle prove di Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino: l’appuntamento sulla Schlossberg scatta domenica 29 dicembre alle ore 10:00 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13:00. Inutile ricordare che a questa seconda manche si qualificano le prime 30 della prima, che scenderanno poi a ordine invertito dalla trentesima alla prima; superfluo sottolineare che Mikaela Shiffrin è sempre la grande favorita alla vigilia e spera di allungare sia nella classifica di specialità che in quella generale di Coppa del Mondo, dovendosi guardare da Petra Vlhova che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere la sua più agguerrita rivale tra i paletti stretti. Le Italiane oggi non dovrebbero essere grandissime protagoniste, perché nello slalom abbiamo sempre faticato; staremo però a vedere quello che succederà, aspettiamo la diretta dello slalom femminile di Lienz e nel frattempo andiamo ad analizzare quelli che possono essere i temi principali legati a questa gara.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv dello slalom femminile di Lienz, prova della Coppa del Mondo di sci alpino, sarà trasmessa dalla televisione di stato: i due appuntamenti classici sono con Rai Sport e Rai Sport + ai canali 57 e 58 del vostro telecomando, ma ci sarà poi un’altra opportunità di seguire questa gara e cioè su Eurosport, accessibile anche agli abbonati Sky al numero 210 del decoder. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, basterà collegarsi al sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi, e utilizzare dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LIENZ: RISULTATI E CONTESTO

Nello slalom femminile di Lienz, Mikaela Shiffrin spera di fare tris: la statunitense difende la coppetta di specialità e la Coppa del Mondo generale e nelle prime due prove, quelle di Levi e Killington, ha dominato mettendo in fila Wendy Holdener e Petra Vlhova. L’americana ha poi centrato due secondi posto e due terzi, dimostrando ancora una volta di essere diventata una all around: piazza d’onore nella discesa di Lake Louise dopo quello nel gigante di Solden che ha aperto la stagione, oggi la classe ’95 resta la grande avversaria che tutte vogliono battere anche se il calendario di Coppa del Mondo, a differenza della scorsa edizione, ha previsto per il momento pochi slalom e dunque ha fatto emergere altre ragazze, tra cui le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone ma anche una straordinaria Nicol Delago. Come detto però lo slalom è un ambito diverso: Irene Curtoni è la prima delle azzurre, in ventesima posizione con 26 punti. Una gara singola potrebbe anche vederla protagonista, ed è dunque la nostra speranza mentre ci approcciamo alla prima manche di Lienz.



