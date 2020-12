Diretta slalom femminile Semmering/ Streaming video Rai: Vlhova sempre favorita

DIRETTA SLALOM FEMMINILE SEMMERING: SECONDA GARA SULLA PANORAMA

L’appuntamento con lo slalom femminile di Semmering è nel pomeriggio di martedì 29 dicembre: la prima manche di questa gara, valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, scatterà alle ore 15:15 mentre alle 18:30 avremo la seconda manche, in cui come noto le prime 30 si presenteranno al cancelletto di partenza in ordine inverso, e si giocheranno vittoria e piazzamenti. Ieri sulla Panorama abbiamo vissuto il gigante; stavolta si tratta di una specialità nella quale la squadra italiana fatica, anche se ci sono miglioramenti sensibili non possiamo dire che partiamo favorite e dunque il successo se lo dovrebbero giocare altre sciatrici.

Su tutte ovviamente Petra Vlhova, che comanda la classifica di specialità e quella generale e ha ancora una bella occasione per allungare sulla concorrenza; in due gare stagionali la slovacca ha portato a casa due vittorie e ha ormai raggiunto un livello di eccellenza nella disciplina, forse quasi toccando i picchi di una certa Mikaela Shiffrin che, naturalmente, rappresenta la sua più grande concorrente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta dello slalom femminile di Semmering, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali legati alla gara.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE SEMMERING STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, la diretta tv dello slalom femminile di Semmering sarà trasmessa da due emittenti: entrambe sono disponibili in chiaro perché si tratta della televisione di stato, precisamente sui canali Rai Sport e Rai Sport +, e di Eurosport che allo stesso modo è accessibile sul digitale terrestre. Ci sarà poi la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video, visitando il sito o l’app di Rai Play, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE SEMMERING: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo quindi a vivere lo slalom femminile di Semmering: una prova questa nella quale Petra Vlhova punta ad allungare sulla concorrenza e mettere idealmente le mani almeno sulla coppetta di specialità. Questo per la slovacca potrebbe anche essere l’anno buono per la Coppa del Mondo, perché nel 2020 ad avere la meglio è stata la maggiore versatilità di Federica Brignone; la Vlhova sa che con l’assenza di Mikaela Shiffrin aveva una grande occasione e non ha saputo sfruttarla fino in fondo, tuttavia è ancora giovane e potrà mettere tanti trofei in bacheca. A oggi, alle sue spalle nella classifica dello slalom c’è una Michelle Gisin che sembra finalmente essere solida e costante, con due ingressi nella Top 5 (un secondo posto) e gli stessi punti della Shiffrin, che ha avuto esattamente i suoi stessi risultati ma, ovviamente, a gare invertite. Il nome nuovo nella classifica è quello dell’austriaca del ’97 Katharina Liensberger, la classica outsider che potrebbe dare fastidio alle favorite e togliere loro punti importanti; come detto dalle italiane non ci aspettiamo granchè anche se i risultati a sorpresa possono sempre essere dietro l’angolo, intanto tra poco daremo la parola alla pista e scopriremo come andranno le cose…



