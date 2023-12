DIRETTA/ Slalom Lienz video streaming Rai: in pista, si parte! (CdM sci, oggi 29 dicembre 2023)

DIRETTA SLALOM LIENZ: SI COMINCIA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta dello slalom di Lienz, naturalmente per quanto riguarda la prima manche. Ribadiamo allora i numeri stagionali nella Coppa di specialità di slalom speciale femminile, che al momento (ma certamente sarà così per tutta la stagione) vede un duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. La statunitense è al comando della classifica di specialità con 330 punti, segue la slovacca a quota 280 a causa soprattutto dell’uscita nel secondo slalom di Levi, senza la quale sarebbe al comando davanti alla grande rivale.

DIRETTA/ Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai: trionfa Schwarz! (CdM sci, 22 dicembre 2023)

Tutte le altre slalomiste sono poi decisamente più staccate, perché al terzo posto troviamo la tedesca Lena Duerr con 190 punti e per il quarto posto della croata Leona Popovic dobbiamo scendere a 139. Il quadro è invece deludente per quanto riguarda le italiane: Marta Rossetti ha 45 punti, Martina Peterlini ne ha 36 ed infine troviamo Lara Della Mea a quota 21 punti. Adesso però la parola passa alla pista e al cronometro, perché la diretta della prima manche dello slalom di Lienz finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta slalom Courchevel/ Streaming video Rai: Petra Vloha batte Mikaela Shiffrin! (oggi 21 dicembre 2023)

DIRETTA SLALOM LIENZ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Lienz vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Lienz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lienz (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

SLALOM VAL D'ISERE CANCELLATO/ Niente da fare anche oggi: non si gareggia! (CdM sci, 10 dicembre 2023)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI LIENZ SU RAIPLAY

L’ULTIMA DEL 2023

Oggi venerdì 29 dicembre 2023 la diretta dello slalom di Lienz chiuderà l’anno solare 2023 per la Coppa del Mondo di sci femminile, che come da tradizione fra Natale e Capodanno gareggia in Austria: negli anni dispari si corre a Lienz, che si alterna con Semmering, la costante è che parliamo in ogni caso di gare tecniche e infatti oggi avremo lo slalom. Saranno dunque le specialiste dei pali stretti a regalarci le ultime emozioni del 2023, purtroppo con speranze modeste per le Azzurre perché sappiamo che lo slalom è il “buco nero” per la nostra Nazionale, per il resto fenomenale nelle altre specialità.

In vista dell’odierno slalom di Lienz dunque le due campionesse più attese sono inevitabilmente Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, che otto giorni fa a Courchevel fecero letteralmente il vuoto alle proprie spalle: vinse la slovacca davanti alla statunitense per 24/100, poi alle loro spalle ci fu il vuoto, tanto che per il terzo posto dell’austriaca Katharina Truppe si arrivò già ad un ritardo di 2″06. Ci attendiamo quindi un duello meraviglioso tra queste due campionesse, anche se sarebbe bello se anche altre si inserissero, per non ridurci a una sorta di “gara a due”: adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Lienz.

DIRETTA SLALOM LIENZ: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Lienz, dobbiamo allora mettere in evidenza come principali favorite appunto Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Al comando della classifica di specialità c’è la fenomenale statunitense, anche se questo si deve soprattutto al secondo slalom di Levi, nel quale Vlhova uscì mentre era nettamente al comando nella seconda manche e quindi ad un passo dalla doppietta di vittorie dopo il successo ottenuto già il giorno precedente, quando Shiffrin fu “solo” quarta. Poi non c’è più stato spazio per altre: a Killington prima Shiffrin davanti a Vlhova, a Courchevel invece il contrario e con distacchi pesantissimi sul resto del mondo.

Sicuramente in questo “resto del mondo” pesa l’assenza dell’infortunata Wendy Holdener, ma la migliore potrebbe essere la tedesca Lena Duerr, che ha già ottenuto un secondo e un terzo posto ma a Courchevel è uscita già nella prima manche e quindi ha bisogno di riscatto immediato. Quanto alle tre Azzurre, avevamo avuto qualche segnale positivo nelle prime tre gare, con Martina Peterlini e Lara Della Mea a punti per due volte a testa e soprattutto l’acuto del quinto posto di Marta Rossetti a Killington, risultato che ci mancava da tempo fra i pali stretti; a Courchevel però siamo rimasti completamente a secco, quindi speriamo che oggi arrivino segnali più positivi: anche per questo siamo curiosi di seguire la diretta dello slalom di Lienz…











© RIPRODUZIONE RISERVATA