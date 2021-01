Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: nessun vero favorito, CdM sci

La diretta dello slalom di Flachau apre oggi, sabato 16 gennaio, un weekend decisamente sofferto per la Coppa del Mondo di sci maschile. Avremmo dovuto essere a Wengen per il classicissimo weekend del Lauberhorn che però è stato cancellato per il Covid, dunque ecco la sostituzione con Kitzbuhel e la modifica del programma, con doppio slalom seguito settimana prossima dalle gare veloci, ma purtroppo anche nella mitica località austriaca vi è un focolaio e di conseguenza per ora sono stati spostati i due slalom, sperando di salvare almeno il piatto forte delle gare veloci sulla Streif. In conclusione, oggi e domani si gareggia a Flachau, casa di Hermann Maier, che già martedì sera ha ospitato uno slalom femminile e ora si gode una doppietta maschile ovviamente inattesa: la pista di Flachau non dovrebbe essere impegnativa come Wengen o Kitzbuhel, ma intanto si riesce ad andare avanti e già questa è una buona notizia. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

DIRETTA SLALOM FLACHAU IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta dello slalom di Flachau dobbiamo evidenziare il fatto che nelle prime quattro gare stagionali tra i pali stretti ci sono stati molti protagonisti diversi, ordini d’arrivo con distacchi minimi e quasi sempre le classifiche finali sono state dettate da rimonte nelle seconde manche, che hanno ribaltato i verdetti rispetto ai valori della prima manche. Ad Adelboden ad esempio ha fatto festa Marco Schwarz, alla prima vittoria dopo altri nove podi, ma alle spalle dell’austriaco abbiamo avuto i primi sette racchiusi in soli 29 centesimi. A Zagabria invece era maturata la prima vittoria in carriera per il tedesco Linus Strasser, poi comunque confermatosi con il secondo posto ad Adelboden: difficile dunque sbilanciarsi, perché ci sono almeno una decina di slalomisti che in questo momento possono legittimamente puntare al podio e anche alla vittoria. I nomi più attesi come Daniel Yule, Alexis Pinturault, Clement Noel ed Henrik Kristoffersen stanno invece deludendo, anche se per il norvegese c’è stata la vittoria in rimonta a Campiglio. Tra gli azzurri, si punta a ritrovare l’Alex Vinatzer delle prime due gare, perché poi due uscite consecutive di certo non gli hanno fatto bene. Vi sono poi molti altri azzurri in grado di ben figurare, ma realisticamente l’unica vera carta per il podio e la vittoria è il giovane altoatesino, sperando comunque che pure la prestazione complessiva della squadra possa essere buona.



