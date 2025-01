DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: SI RIPARTE DAL CANALONE MIRAMONTI

La diretta slalom Madonna di Campiglio sarà un mondo meraviglioso per cominciare il nuovo anno per la Coppa del Mondo di sci in campo maschile. Gli uomini dopo Capodanno non hanno ancora gareggiato e spezzeranno il “digiuno” oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, con uno degli appuntamenti più classici dell’intero Circo Bianco, cioè appunto la diretta slalom Madonna di Campiglio, la gara in notturna sulla 3Tre, o per essere più precisi sul Canalone Miramonti, dove lo slalom ha una tradizione leggendaria, per fortuna recuperata da quando Madonna di Campiglio è tornata in pianta stabile nel calendario di Coppa.

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA/ Zrinka Ljutic ha vinto ancora e comanda la Coppa del Mondo! (5 gennaio 2025)

Si riparte con Marco Odermatt leader della classifica generale ma naturalmente assente in slalom, dove invece le prime quattro gare della stagione hanno dato gloria a molti protagonisti diversi. In copertina potremmo mettere Henrik Kristoffersen, leader della Coppa di slalom, oppure Clement Noel, l’unico capace di vincere per due volte. C’è stata invece poca Italia e questo è un trend negativo da provare ad invertire nell’ultima gara della stagione sulle nostre nevi: il “fattore campo” è relativo nello sci, ma noi speriamo che nella notte del Trentino la diretta slalom Madonna di Campiglio possa colorarsi di azzurro…

Diretta slalom Semmering/ Zrinka Ljutic ha vinto, Liensberger sul podio, male le italiane! (29 dicembre 2024)

SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta slalom Madonna di Campiglio risentono naturalmente del fatto che si tratterà di una gara in notturna, quindi il via sarà alle ore 17.45 con la prima manche, mentre alle ore 20.45 potremo seguire la seconda manche. Quanto agli appuntamenti televisivi, ecco che la diretta slalom Madonna di Campiglio in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con sito e app di Rai Play per tutti oppure Discovery + su abbonamento per la diretta slalom Madonna di Campiglio in streaming video. Infine, il sito ufficiale della FIS metterà a disposizione il live timing.

Diretta slalom Alta Badia/ Timon Haugan ha vinto, Italia nelle retrovie! (CdM sci, oggi 23 dicembre 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO in STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: I FAVORITI E IL RUOLO DEGLI ITALIANI

Ci siamo già giocati due nomi di spicco nella presentazione della diretta slalom Madonna di Campiglio, cioè l’eterno Kristoffersen, che nella prima parte della stagione ha avuto una straordinaria costanza di rendimento fra i pali stretti, e l’olimpionico Noel, che inizialmente aveva dominato ma poi si è complicato la vita a causa dell’infortunio in gigante in Val d’Isere. Di certo la Nazione di riferimento è per tutti la Norvegia, che oltre a Kristoffersen propone un Atle Lie McGrath tre volte sul podio in quattro gare e anche Timon Haugan, vincitore due settimane fa in Alta Badia con un vantaggio enorme su tutti gli avversari, mentre Loic Meillard ‘guiderà’ la Svizzera.

Purtroppo per l’Italia in slalom le soddisfazioni sono invece davvero minime: possiamo citare una dignitosa costanza di rendimento da parte di Tobias Kastlunger, con un settimo posto in Val d’Isere come risultato di spicco; la tenacia dell’eterno Stefano Gross; la ricomparsa del redivivo Simon Maurberger, a punti sulla Gran Risa; senza gli acuti di Alex Vinatzer, che ormai va più forte in gigante, è però difficile essere protagonisti ai massimi livelli. La diretta slalom Madonna di Campiglio ci porterà qualche buona notizia stasera?