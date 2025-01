DIRETTA SLALOM FLACHAU: CHI VINCERÀ LA CLASSICA NOTTURNA?

Si accenderanno le luci dei riflettori per la diretta slalom Flachau, perché la Coppa del Mondo di sci femminile proporrà oggi, martedì 14 gennaio 2025, l’ormai classico appuntamento fra i pali stretti sulle nevi della località austriaca celebre anche per avere dato i natali a Hermann Maier. Certo, uno slalom femminile è l’estremo opposto rispetto al mitico campione di inizio secolo, però Flachau è comunque una tappa ormai peculiare del Circo Bianco, soprattutto in questa stagione a causa di una situazione molto particolare, specie proprio in slalom a causa delle assenze di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova.

Si sono prese la scena quindi soprattutto Zrinka Ljutic e Camille Rast, con la croata e la svizzera che potrebbero essere le principali favorite per la vittoria nella diretta slalom Flachau e anche per riprendersi la vetta della classifica generale, conquistata da Federica Brignone appena domenica con il terzo posto nel super-G di Sankt Anton. Fare ragionamenti è ancora complicato, perché questo sarà già il sesto slalom della stagione, più del numero di discese e super-G messi insieme, quindi è ovvio che al momento la classifica sorride alle campionesse dei pali stretti, ma le ambizioni di Brignone fanno sì che sarà molto interessante per noi anche la diretta slalom Flachau…

SLALOM FLACHAU IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ricordato che sarà una gara in notturna, il via alla diretta slalom Flachau sarà dato alle ore 17.45 con la prima manche, mentre alle ore 20.45 potremo seguire la seconda manche. Quanto agli appuntamenti televisivi, non ci saranno sorprese: ecco che la diretta slalom Flachau in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, qiuindi i riferimenti saranno ancora una volta sito e app di Rai Play oppure Discovery + su abbonamento per la diretta slalom Flachau in streaming video, con il live timing sul sito ufficiale della FIS.

DIRETTA SLALOM FLACHAU: LE CAMPIONESSE EMERGENTI E LE VETERANE

Verso la diretta slalom Flachau dobbiamo allora parlare di un ricambio generazionale in corso, anche se naturalmente favorito dalle assenze delle big che hanno dominato la specialità negli ultimi anni. Stiamo finalmente assistendo all’esplosione ai massimi livelli di Camille Rast, che la Svizzera aspettava da qualche stagione, ma in questo momento la donna di riferimento è Zrinka Ljutic, classe 2004, che con le ultime due vittorie consecutive si è presa il primato in Coppa di slalom e la seconda piazza nella generale, per cui oggi sarà una minaccia anche per Brignone.

La vecchia guardia è molto ben rappresentata da Wendy Holdener e Lena Duerr, che però dopo essere state per tante anni le “vallette” dei successi di Shiffrin e Vlhova adesso rischiano di passare in secondo piano anche rispetto alle più giovani rivali. A proposito di gioventù, è inevitabile ricordare il secondo posto a Gurgl di Lara Colturi, sicuramente la migliore italiana di nascita in slalom da molti anni a questa parte: sappiamo però molto bene che la figlia d’arte gareggia per l’Albania, quindi l’Italia resta comprimaria, con la sola Martina Peterlini che finora ci ha portato una discreta continuità, anche se a livelli molto lontani dal podio.