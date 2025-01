DIRETTA SLALOM ADELBODEN: SITUAZIONE INTRICATA!

Stiamo per raccontare la diretta slalom Adelboden, che ci fa compagnia con la sua prima manche a partire dalle ore 10:30 e la seconda che scatta alle ore 13:30, ovviamente di sabato 11 gennaio: nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile si compete oggi sulla Chuenisbärgli dopo il gigante del sabato, mentre tra i paletti stretti avevamo avuto il tradizionale slalom in notturna a Madonna di Campiglio. Dobbiamo dire che la stagione per quanto riguarda la disciplina sia ancora tutta in definizione: per esempio i primi due slalom li aveva vinti Clément Noel che sembrava poter andare in fuga, ma poi il francese è sensibilmente calato.

Oggi sono in tanti a poter giocarsi la vittoria nella diretta slalom Adelboden, come del resto mostra anche la classifica per la coppetta; purtroppo bisogna dire che gli italiani in questo senso faticano, i due classe ’99 Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer hanno raccolto qualcosa ma davvero troppo poco per pensare di poter impensierire i big (se non in singole giornate fortunate) mentre il veterano Stefano Gross non è sicuramente nella sua migliore stagione. Ad ogni modo oggi potrebbe esserci gloria per gli azzurri e allora staremo a vedere cosa ci dirà la pista nella diretta slalom Adelboden, che si correrà tra poco.

SLALOM ADELBODEN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CDM SCI

Come sempre abbiamo la copertura della televisione di stato per la Coppa del Mondo di sci alpino, la diretta slalom Adelboden sarà trasmessa su Rai Sport HD (numero 58 del digitale terrestre) e in assenza di un televisore sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, senza costi aggiuntivi. L’alternativa per gli abbonati al satellite è altrettanto classica e riguarda Eurosport, canale al numero 210 del decoder, in questo caso la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà attivare grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM ADELBODEN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: KRISTOFFERSEN PER IL POKER

Abbiamo giustamente detto che la diretta slalom Adelboden vede sulla carta tanti protagonisti che sono in corsa per la vittoria, ma forse il nome di riferimento quest’anno è tornato quello di Henrik Kristoffersen: il norvegese resta l’unico che, almeno tra i paletti stretti, sia riuscito a contrastare lo straordinario dominio di Marcel Hirscher e infatti gli ha portato via per tre volte la coppetta di specialità (oltre a una di gigante), purtroppo però nel momento in cui ci sarebbe potuto essere il cambio della guardia Kristoffersen non ha risposto presente, negli ultimi due anni ha performato anche bene ma si è dovuto arrendere soprattutto a Lucas Braathen, mentre l’anno scorso in slalom ha deluso le attese.

Oggi il classe ’94 sembra pronto a riprendersi lo scettro che ha abbandonato magari solo temporaneamente, ma la concorrenza non manca: dal già citato Noel a Loic Meillard passando per i connazionali Atle Lie McGrath e Timon Haugan, sono in tanti a poter mettere i bastoni tra le ruote del veterano. Prendersi la vittoria nella diretta slalom Adelboden aiuterebbe sicuramente a migliorare la situazione in vista del rush finale, anche se è ancora presto per tracciare bilanci la gara sulla Chuenisbärgli darà tante indicazioni intriganti, non resta allora che affidarsi alla pista e ai tanti protagonisti impegnati nella gara.