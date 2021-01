Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: si fa il bis, CdM sci

DIRETTA SLALOM FLACHAU: UNA CLASSICA MONDIALE!

La diretta dello slalom di Flachau caratterizzerà anche la giornata di oggi, domenica 17 gennaio 2021, per la Coppa del Mondo di sci maschile. In questa località austriaca, dopo molte peripezie che ricorderemo fra poco, si è gareggiato già ieri in campo maschile, senza dimenticare che Flachau aveva già ospitato martedì sera il suo “classico” slalom femminile vinto da Mikaela Shiffrin, tornata al successo per la prima volta anche fra i pali stretti dopo un drammatico (per lei anche a livello personale) 2020. Certo, se lo slalom di Flachau è una classica a livello femminile non si può dire lo stesso per gli uomini e c’è il rimpianto di non vedere gli slalomisti in azione né a Wengen né a Kitzbuhel, ma il Circo Bianco non si ferma e d’altronde a gennaio di appuntamenti con gli slalom maschile ce ne sono davvero a bizzeffe – altri tre dopo oggi entro la fine del mese, senza dimenticare che abbiamo già corso a Zagabria prima e poi anche ad Adelboden nelle ultime settimane. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

DIRETTA SLALOM FLACHAU IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: UNA SETTIMANA DIFFICILE

Per presentare la diretta dello slalom di Flachau, detto che ovviamente chi è già andato forte ieri sarà atteso protagonista anche oggi, bisogna ricordare le vicende tormentate che hanno portato la FIS ad assegnare alla località austriaca i due slalom di questo weekend. In origine, avremmo dovuto essere a Wengen con due discese e uno slalom per il mitico weekend del Lauberhorn, ma nella località svizzera vi è un focolaio Covid e non c’è stato nulla da fare. Ecco allora proporsi Kitzbuhel per un doppio weekend, ma con un cambio di programma: prima i due slalom e poi settimana prossima due discese e il super-G. Anche a Kitz però c’è in agguato un focolaio Covid e così ecco i due slalom spostati a Flachau, dove già martedì sera avevano regolarmente gareggiato le donne. La situazione mondiale è difficile e le vicende degli ultimi giorni lo hanno ricordato anche al mondo dello sci: è davvero un peccato perdere Wengen e (si spera solo in parte) anche Kitzbuhel, ma il Circo Bianco sta riuscendo ad andare avanti e per questo inverno si tratta già di una eccellente notizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA