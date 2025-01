DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: BIS SULLA PODKOREN!

Con la diretta slalom Kranjska Gora vivremo la seconda gara sulla Podkoren in questo fine settimana: alle ore 10:00 di domenica 5 gennaio scatta la prima manche, poi avremo la seconda alle ore 13:00, ovviamente il contesto è quello della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino e nel weekend sono protagoniste solo le donne, perché gli uomini ripartiranno mercoledì con il classico slalom notturno a Madonna di Campiglio. Va ricordato che l’ultimo slalom si è tenuto a Semmering e lo ha vinto Zrinka Ljutic: la croata del 2004 ha centrato la prima vittoria in Coppa del Mondo, ed è un’altra millennial a podio in questa stagione.

La classifica di specialità è invece comandata da Camille Rast, ma l’infortunio di Mikaela Shiffrin ha creato un contesto nel quale le outsider possono giocarsi parecchio: la statunitense aveva aperto l’annata dominando tra i paletti stretti, ma ora deve fare i conti con una concorrenza agguerrita e che giustamente ci crede. Purtroppo anche per la diretta slalom Kranjska Gora va anticipato che per le italiane le speranze sono poche, ma questo sulla carta: la gara potrebbe poi sconfessare questa ipotesi a poche ore dalla gara della Podkoren, ma lo vedremo naturalmente quando le sciatrici saranno pronte al cancelletto di partenza.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che naturalmente la diretta tv dello slalom Kranjska Gora andrà in scena sui canali della televisione satellitare, ma bisogna dire che nello specifico si tratterà di Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre. La gara di Coppa del Mondo sarà trasmessa in chiaro e questo vale anche per la diretta streaming video, disponibile grazie al sito o all’applicazione di Rai Play.

Chi volesse un’alternativa dovrà essere abbonato al satellite: qui l’appuntamento è su Eurosport al numero 210 del decoder, garanzia anche in questo caso sulla diretta streaming video che può essere attivata con l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SLALOM KRANJSKA GORA

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: POCHE SPERANZE ITALIANE

Nel parlare della diretta slalom Kranjska Gora bisogna dire appunto che l’Italia non ha troppe aspettative: intanto a Semmering nessuna azzurra è riuscita a concludere la seconda manche, era presente la sola Martina Peterlini che ha inforcato; la ventisettenne di Rovereto è anche la prima italiana nella classifica di slalom, occupa il venticinquesimo posto con 25 punti e questo la dice lunga sulla competitività della nostra nazionale, che in altre discipline fa benissimo ma tra i paletti stretti soffre. Alle spalle della Peterlini troviamo infatti Giorgia Collomb con 15 punti; poi Beatrice Sola con 10.

Siamo alle briciole: nessuna delle altre ha conquistato un singolo punto in questa disciplina. Certo, le occasioni per avere una gara di sostanza e al di sopra delle aspettative prima o poi arrivano per tutte; la speranza è proprio questa, ma è giusto dire che nella diretta slalom Kranjska Gora siano ben altre sciatrici ad avere il favore del pronostico. Per quanto abbiamo visto sin qui potrebbe essere una sfida tra Rast, Ljutic, Lena Duerr e Katharina Liensberger; la Podkoren tra poco ci dirà se queste premesse saranno rispettate o se arriverà qualche altra protagonista inattesa a prendersi la scena, noi siamo davvero pronti a commentare di nuovo la Coppa del Mondo di sci alpino femminile.