Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: Vlhova ancora favorita, CdM sci

DIRETTA SLALOM FLACHAU: TRA ATTESE E FAVORITE…

La diretta dello slalom di Flachau caratterizzerà la giornata di oggi, martedì 12 gennaio, per la Coppa del Mondo di sci femminile. Si tratta di un appuntamento in notturna che vanta ormai una discreta tradizione e che arriva a poca distanza dalla precedente gara tra i pali stretti, che era stata vinta da Petra Vlhova a Zagabria. Lo slalom è in campo femminile la specialità più avara di soddisfazioni per i colori italiani: speriamo dunque che a Flachau si possa invertire la tendenza, anche se le protagoniste più attese sono altre, da Vlhova a Mikaela Shiffrin, da Michelle Gisin alle padrone di casa austriache, con una menzione speciale per Katharina Liensberger. Si annuncia comunque una gara spettacolare, anche grazie al fascino della notturna, inoltre la battaglia per la Coppa del Mondo e per il trofeo di specialità sta entrando sempre più nel vivo: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

DIRETTA SLALOM FLACHAU IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau vedrà il via alla prima manche alle ore 18.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta dello slalom di Flachau, andiamo a citare i nomi delle protagoniste più attese. Petra Vlhova ha vinto a Zagabria l’ultimo slalom disputato, è in testa alla classifica di specialità ed è la principale favorita anche per la Coppa del Mondo assoluta: serve aggiungere altro? Michelle Gisin è ormai una certezza ai massimi livelli e a Semmering ha compiuto un’impresa a suo modo storica, cioè vincere uno slalom di Coppa spezzando il duopolio Shiffrin-Vlhova che durava ormai da anni. Mikaela Shiffrin non sarà ancora quela dei tempi migliori, ma resta sempre in agguato come serissima candidata per la vittoria in ogni slalom. Katharina Liensberger è ormai abbonata al podio tra i pali stretti e cerca la prima vittoria, che si meriterebbe pure: riuscirà a conquistarla in casa? Quattro nomi per la vittoria nello slalom di Flachau, fra loro non ci sono italiane perché in questa specialità le nostre ambizioni sono decisamente più ridotte rispetto a tutte le altre nello sci femminile: si spera sempre in un buon piazzamento di Irene Curtoni o in segnali di crescita da parte delle giovani come Marta Rossetti, Martina Peterlini e Lara Della Mea, ma il podio è lontano…



