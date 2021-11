Diretta slalom Killington/ Streaming video Rai: ancora Vlhova vs Shiffrin?

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: MARTINA PETERLINI E LE AZZURRE BATTERANNO UN COLPO?

Oggi domenica 28 novembre la diretta dello slalom di Killington completa il complicato weekend statunitense della Coppa del Mondo di sci femminile, che prevede un appuntamento fra i pali stretti dopo il gigante di ieri, interrotto e poi cancellato per il troppo vento. Per lo slalom “rosa” il mese di novembre è già molto significativo, perché appena settimana scorsa c’era stata la doppietta di gare di Levi, vinte entrambe dalla slovacca Petra Vlhova davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin, mentre oggi si replica a un oceano e molte ore di fuso orario di distanza. Le migliori interpreti dello slalom devono essere quindi già in buona forma, perché 300 punti sono già un bottino prezioso sia per la Coppa generale sia per quella di specialità, il calendario però forse ha qualcosa che non va, se si pensa che tra i pali stretti siamo già a un terzo del cammino – tre slalom femminili su un totale di nove previsti nel corso della stagione di Coppa del Mondo di sci.

Naturalmente, la diretta dello slalom di Killington vedrà protagoniste attese le due regine della specialità, che potrebbero dare vita a un duello esaltante e lungo una stagione intera, in slalom e non solo. Sappiamo invece che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che Martina Peterlini e le altre azzurre possano invertire questa tendenza. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Killington.

DIRETTA SLALOM KILLINGTON IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Killington vedrà la prima manche con inizio alle ore 15.45 italiane, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 18.45 (rispettivamente le 9.45 e 12.45 locali nel Vermont). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Saremo ripetitivi, ma presentando la diretta dello slalom di Killington non possiamo fare altro che mettere di nuovo in copertina Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. La slovacca ha vinto le due gare di Levi e in entrambe è arrivata seconda l’americana, in compenso nelle ultime tre gare disputate fra i pali stretti in Vermont ha sempre vinto la padrona di casa Shiffrin davanti a Vlhova – per Mikaela le vittorie a Killington in slalom sono ben quattro, striscia cominciata nel 2016. Difficile dunque uscire da questo dualismo, per il resto si rischia di lottare “solo” per il terzo posto, con la tedesca Lena Duerr che però sia mette in copertina in tal senso grazie al doppio terzo posto di Levi – tutte le altre, da Wendy Holdener a Michelle Gisin fino a Katharina Liensberger devono inseguire pure la tedesca.

Problemi che l’Italia vorrebbe volentieri avere nello slalom femminile, dove il bottino di Levi è stato misero, cioè due piazzamenti a punti (sedicesima e ventunesima) per Martina Peterlini e il nulla da parte di tutte le altre. Pesa l’assenza di Irene Cartoni, ritiratasi al termine della scorsa stagione, che garantiva almeno una presenza costante in zona top 10, la Peterlini dunque punta a proseguire il discreto cammino avuto finora, mentre tutto il resto della squadra deve invertire la tendenza al più presto, perché il piatto piange.



