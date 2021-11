Diretta slalom Levi/ Streaming video Rai: si fa il bis in Finlandia, CdM sci

DIRETTA SLALOM LEVI: UN BOTTINO DI 200 PUNTI!

Oggi domenica 21 novembre la diretta dello slalom di Levi completa il weekend finlandese della Coppa del Mondo di sci femminile che prevede un doppio appuntamento fra i pali stretti. Per il secondo anno consecutivo gli uomini non gareggiano più da queste parti, ma in compenso c’è una doppietta femminile che dunque richiede alle migliori interpreti dello slalom “rosa” di essere già in buona forma, perché 200 punti sono già un bottino prezioso sia per la Coppa generale sia per quella di specialità, su un totale di nove slalom previsti nel corso della stagione di Coppa del Mondo di sci (tra l’altro il terzo sarà già settimana prossima a Killington).

Naturalmente, essendo il bis della gara già vista ieri sulla stessa pista, la diretta dello slalom di Levi vedrà dunque protagoniste attese le migliori specialiste fra i pali stretti che ci hanno fatto divertire già 24 ore fa, in attesa di conferme (o magari smentite) di quanto già abbiamo visto ieri. Sappiamo che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che Marta Bassino e le giovani presenti in Finlandia possano invertire questa tendenza. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Levi, secondo atto.

DIRETTA SLALOM LEVI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Levi vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Levi (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta dello slalom di Levi ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità: il calendario anomalo dettato dal Covid ha imposto questa soluzione in diverse occasioni già nella scorsa stagione, a cominciare proprio dalla Finlandia. Anche l’anno scorso infatti a novembre a Levi ci furono due slalom, con il doppio successo di Petra Vlhova una volta davanti a Mikaela Shiffrin e Katharina Liensberger e l’altra battendo Michelle Gisin e di nuovo Liensberger, poi a dicembre ecco a Courchevel due giganti vinti da Marta Bassino e Mikaela Shiffrin e in Val d’Isere due discese divise tra Corinne Suter e Sofia Goggia (in teoria ci sarebbero stati anche a Sankt Moritz due super-G però annullati per maltempo).

A gennaio le doppiette furono ancora più dolci per l’Italia: doppio gigante di Kranjska Gora con doppia vittoria di Marta Bassino, due discese a Crans Montana vinte entrambe da Sofia Goggia. In seguito le doppiette divennero terreno di caccia per Lara Gut, perché la svizzera vinse i due super-G di Garmisch subito prima dei Mondiali e fece poi doppietta nelle discese in Val di Fassa dopo la rassegna iridata di Cortina. Infine, un’altra doppietta di slalom come quella di Levi, ma nella località svedese di Are a marzo: nella prima gara vinse ancora una volta Petra Vlhova davanti a Liensberger e Shiffrin, il giorno seguente invece si impose l’austriaca davanti a Shiffrin e Wendy Holdener.

