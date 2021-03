DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: I PRIMI VERDETTI DI STAGIONE

La diretta dello slalom di Kranjska Gora sarà l’ultimo atto del tradizionale weekend tecnico sulle nevi della celebre località slovena e anche l’ultimo atto della stagione ordinaria della Coppa del Mondo di sci 2020-2021 prima delle Finali in programma settimana prossima a Lenzerheide. C’è davvero grande attesa dunque per lo slalom di Kranjska Gora, una gara tra quelle che hanno fatto la storia del Circo Bianco, anche perché il momento dei verdetti è sempre più vicino. Ad esempio, per quanto riguarda la Coppa di slalom potrebbe festeggiare già oggi l’austriaco Marco Schwarz, sicuramente il più continuo in questa stagione fra i pali stretti, anche se l’ultimo slalom di Coppa del Mondo risale addirittura a fine gennaio.

Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Schwarz per la Coppa

In mezzo naturalmente c’è stata la rassegna iridata di Cortina, che nello slalom maschile ha laureato campione del Mondo il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, un esito non a sorpresa comunque, dal momento che il “vichingo” è uno dei migliori slalomisti in circolazione. Tutto questo premesso, e ricordato naturalmente che speriamo in grandi prestazioni anche da parte di Alex Vinatzer e degli altri azzurri, andiamo adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Kranjska Gora.

Diretta slalom Are/ Liensberger ha vinto, Shiffrin e Holdener sul podio!

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Diretta slalom Are/ Petra Vlhova ha vinto, Liensberger e Shiffrin sul podio!

Pubblicità

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta dello slalom di Kranjska Gora dobbiamo evidenziare il fatto che nelle prime sei gare stagionali tra i pali stretti ci sono stati altrettanti vincitori diversi, una striscia spezzata solo da Schwarz a Schladming. Resta comunque il fatto che abbiamo avuto molti protagonisti diversi, in totale sette vincitori con l’aggiunta anche di Clement Noel nel primo dei due slalom a Chamonix, ordini d’arrivo con distacchi minimi e frequenti rimonte nelle seconde manche, che hanno spesso ribaltato i verdetti rispetto ai valori della prima manche. Nella seconda gara di Flachau ad esempio aveva fatto festa il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, alla prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo – che avrebbe poi bissato ai Mondiali, nell’appuntamento più prestigioso dell’anno – come era stato d’altronde anche per lo stesso Marco Schwarz ad Adelboden la domenica precedente.

Il più continuo è stato proprio l’austriaco, a differenza ad esempio del connazionale Manuel Feller, che però quando è in giornata può essere una minaccia per chiunque. La Svizzera punterà soprattutto su Ramon Zenhaeusern, la Norvegia naturalmente ha Henrik Kristoffersen oltre a Foss-Solevaag, la Germania può contare su Linus Strasser tra i sette vincitori stagionali.

L’Italia invece ha ritrovato a Cortina l’Alex Vinatzer delle prime gare, dunque speriamo che l’altoatesino possa tornare a fare molto bene anche in Coppa del Mondo. Gli altri azzurri, da Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli a Simon Maurberger e anche Tommaso Sala, a sprazzi hanno fatto bene nelle ultime uscite e speriamo in una zampata, ma per il futuro – e già per il presente – il nostro asso deve essere Vinatzer…



© RIPRODUZIONE RISERVATA