Diretta Slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Vlhova pronta al sorpasso

Oggi, domenica 16 febbraio, la Coppa del mondo di sci femminile torna in diretta oggi per lo Slalom di Kranjska Gora, ultima tappa per questo intenso fine settimana sulla pista slovena, dove già ieri abbiamo assistito a un magnifico gigante. Riflettori dunque puntati sulla prova più tecnica del mondiale e al sesto appuntamento della stagione tra i pali stretti a cui si torna dopo un mese di stop. Dobbiamo infatti risalire allo slalom di Flachau, disputata lo scorso 14 gennaio per ricordare all’ultima gara tra i pali stretti disputata e che allora vide il successo più che meritato dell’ottima Petra Vlhova, che chiaramente sarà anche la protagonista più attesa oggi alla diretta dello slalom di Kranjska Gora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KRANJSKA GORA

La diretta dello slalom di Kranjska Gora avrà inizio con la prima manche alle ore 10,15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Slovenia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: PROTAGONISTE E AZZURRE

In vista della diretta dello slalom di Kranjska Gora, naturalmente la protagonista più attesa non può che essere Petra Vlhova, vincitrice degli ultimi due appuntamenti tra i pali stretti della Coppa del mondo di sci femminile ( a Flachau e Zagabria) e possibile indiziata alla vittoria della coppetta di specialità, quando mancano appena due gare di questa disciplina prima delle finali di Cortina. La slovena infatti al momento occupa solo il secondo posto nella graduatoria alle spalle di Mikaela Shiffrin, che però ha già dato forfait per questa tappa della Coppa: senza la statunitense, oggi sulla Podkoren sarà dunque un’occasione imperdibile per Vlhova per trovare l’agognato sorpasso. A darle però fastidio nella sua scalata alla classifica di specialità ai danni della Shiffrin anche oggi vi saranno Wendy Holdener e Michelle Gisin, ma pure Anna Swenn Larsson e le austriache Truppe e Liensberger, che senza la sciatrice del Colorado, potrebbero puntare oggi a qualcosa di più del terzo gradino del podio, come finora è accaduto. All’Italia dunque oggi allo slalom di Kranjska Gora potrebbero rimanere solo le briciole: pure Peterlini e Dalla Mea, assieme a Irene Curtoni faranno di tutto per riempirci di orgoglio ancora una volta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA