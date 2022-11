Diretta slalom Levi/ Streaming video Rai: via alla Coppa del Mondo di sci femminile

DIRETTA SLALOM LEVI: SI APRE LA NUOVA STAGIONE!

Oggi sabato 19 novembre la diretta dello slalom di Levi apre finalmente la stagione della Coppa del Mondo di sci 2022-2023 anche in campo femminile, dopo il rinvio del gigante che era in programma a Soelden e la cancellazione delle due discese di Zermatt/Cervinia e del parallelo di Lech. L’inizio di stagione dunque si è rivelato decisamente complicato, adesso finalmente si parte e l’appuntamento è in Finlandia, dalle parti del Circolo Polare Artico e naturalmente anche di Babbo Natale, che ha fatto un primo “regalo” al Circo Bianco garantendo la neve che permetterà la disputa dello slalom di Levi.

Sarà un doppio appuntamento, perché come succede da qualche anno a questa parte solamente le donne vanno in Finlandia, però per dare vita a un weekend completo all’insegna delle specialiste dei pali stretti, che tra oggi e domani affronteranno due slalom che daranno già un volto piuttosto significativo alla Coppa di specialità. Sappiamo che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile, quindi speriamo almeno di cogliere segnali per invertire questa tendenza. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Levi.

DIRETTA SLALOM LEVI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Levi vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00 (c’è un’ora di fuso orario con la Finlandia, saranno le 11 e 14 locali). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Levi (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI LEVI SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta dello slalom di Levi, naturalmente bisogna ricordare che il debutto dopo otto mesi dalla gara precedente riserverà fatalmente numerose incognite, anche se lo slalom femminile è una specialità che ha sempre delle favorite molto chiare. In copertina quindi dovremo mettere come sempre la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin: l’anno scorso la Coppa del Mondo andò negli Usa, però in slalom fece meglio la Vlhova, che si prese la Coppa di specialità e anche l’oro olimpico, di conseguenza è il punto di riferimento tra i pali stretti.

Tra le principali rivali, che agiranno da outsider per la vittoria nella diretta dello slalom di Levi, possiamo citare la tedesca Lena Duerr, l’austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Wendy Holdener, mentre obiettivamente in casa Italia dobbiamo dire che lottare per il podio sembra essere una chimera in slalom. Già il fatto che avremo in gara solamente quattro atlete descrive un periodo non facile: tra oggi e domani Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler avranno il dovere di raccogliere quanti più punti possibile per cercare di dare una svolta all’Italia anche nella specialità che più ci fa soffrire per quanto riguarda le donne.

