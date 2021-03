Diretta slalom maschile Lenzerheide/ Streaming video Rai: Schwarz già re

DIRETTA SLALOM MASCHILE LENZERHEIDE: ATTESA PER ALEX VINATZER

Oggi le Finali della Coppa del Mondo di sci si chiuderanno con la diretta dello slalom maschile di Lenzerheide. Con tutte le cautele legate al maltempo, ecco che siamo pronti a vivere quella che sarà in assoluto l’ultima gara della stagione del Circo Bianco, in una specialità che ha già decretato l’austriaco Marco Schwarz come vincitore della Coppa di slalom, un titolo meritato per colui il quale è riuscito ad essere il più costante nelle tantissime gare stagionali tra i pali stretti. Altri due nomi da mettere in copertina sono il campione del Mondo in carica, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, e poi il francese Clement Noel, in grande crescita dopo un inizio di stagione difficile e vincitore domenica scorsa dello slalom di Kranjska Gora che ha tuttavia consegnato matematicamente la Coppetta a Schwarz. In casa Italia invece le speranze di ben figurare sono legate soprattutto ad Alex Vinatzer, apparso di recente in ripresa dopo la crisi di gennaio che ne aveva bloccato l’eccellente inizio di stagione. Tutto questo considerato, ecco che la diretta dello slalom maschile di Lenzerheide sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi e appassionati: scopriamo tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara che chiuderà la stagione del Circo Bianco.

DIRETTA SLALOM MASCHILE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom maschile di Lenzerheide vedrà la partenza del primo atleta in gara nella prima manche in programma alle ore 10.30, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lenzerheide (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MASCHILE LENZERHEIDE: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare al meglio la diretta dello slalom maschile di Lenzerheide dobbiamo evidenziare dunque il fatto che nelle prime sei gare stagionali tra i pali stretti ci sono stati altrettanti vincitori diversi, una striscia spezzata solo da Schwarz a Schladming. Molti protagonisti diversi hanno caratterizzato la stagione dello slalom, in totale sette vincitori con l’aggiunta anche di Clement Noel nel primo dei due slalom a Chamonix e poi di nuovo a Kranjska Gora, ordini d’arrivo con distacchi minimi e frequenti rimonte nelle seconde manche, che hanno spesso ribaltato i verdetti rispetto ai valori della prima manche. Nella seconda gara di Flachau ad esempio aveva fatto festa il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, alla prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo – che avrebbe poi bissato ai Mondiali – come era stato d’altronde anche per lo stesso Marco Schwarz ad Adelboden la domenica precedente. Il più continuo è stato proprio l’austriaco, a differenza ad esempio del connazionale Manuel Feller, che però quando è in giornata può essere una minaccia per chiunque. La Svizzera punterà soprattutto su Ramon Zenhaeusern, la Norvegia naturalmente ha Henrik Kristoffersen oltre a Foss-Solevaag, la Germania può contare su Linus Strasser tra i sette vincitori stagionali. L’Italia invece ha ritrovato a Cortina l’Alex Vinatzer delle prime gare, dunque speriamo che l’altoatesino possa chiudere al meglio anche la stagione di Coppa del Mondo e che lo stesso possa fare l’eterno Manfred Moelgg, che merita solo applausi per essere riuscito a qualificarsi per l’ennesima volta alle Finali in slalom.

