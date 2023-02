Diretta slalom Palisades Tahoe/ Streaming video Rai: ancora Squaw Valley! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM PALISADES TAHOE: ANCORA NELLA SQUAW VALLEY!

Stiamo per vivere la diretta dello slalom di Palisades Tahoe: si replica nella Squaw Valley, ed essendo in California gli orari di casa nostra riguardano la sera che sfocerà nella notte. Infatti la prima manche scatterà alle ore 19:00, mentre la seconda è prevista per le ore 22:15; in California siamo nove ore indietro e dunque gli sciatori affronteranno questa gara nelle condizioni di sempre, certo al netto delle temperature che possono essere diverse. Henrik Kristoffersen ha vinto l’oro ai Mondiali nello slalom: sarà dunque il norvegese l’uomo da battere nella diretta dello slalom di Palisades Tahoe?

Diretta/ Slalom Mondiali sci 2023: Kristoffersen è oro, Vinatzer splendido bronzo!

Possibile, anche se le ultime gare di Coppa del Mondo ci avevano detto altro: intanto al comando della classifica di specialità c’è sempre Lucas Braathen, poi l’appuntamento più recente lo ha vinto Ramon Zenhausern e soprattutto in queste settimane Daniel Yule è riuscito a risultare performante tra i paletti stretti. Il tutto senza dimenticarsi del nostro Alex Vinatzer, splendido bronzo ai Mondiali e che chiaramente si vuole ripetere: tra poche ore scopriremo dunque come andranno le cose nella diretta dello slalom di Palisades Tahoe, appuntamento importante per la Coppa del Mondo 2022-2023.

Diretta/ Slalom: Laurence St-Germain ha vinto! Grande sorpresa, Shiffrin seconda

DIRETTA SLALOM PALISADES TAHOE VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Palisades Tahoe sarà trasmessa su Eurosport: sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistervi selezionando il canale 210 del loro telecomando sia per la prima che per la seconda manche. A differenza però del gigante di ieri, la gara odierna sarà fornita anche dalla televisione di stato: bisognerà visitare Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) con la consueta possibilità di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI PALISADES TAHOE SU RAIPLAY

Diretta/ Slalom Chamonix: Ramon Zenhaeusern ha vinto, ma AJ Ginnis fa la storia!

DIRETTA SLALOM PALISADES TAHOE: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà molto interessante assistere alla diretta dello slalom di Palisades Tahoe: se c’è infatti una specialità nella quale regna l’incertezza è proprio quella che riguarda i paletti stretti. I Mondiali ci hanno consegnato una sensazionale medaglia d’argento per AJ Ginnis, statunitense naturalizzato greco: quest’ultimo è riuscito a confermarsi, perché nello slalom di Chamonix a inizio febbraio era riuscito a infilarsi tra i due svizzeri Zenhausern e Yule prendendosi il primo storico podio in Coppa del Mondo.

Ecco: sulla Red Dog nella Squaw Valley dovremo valutare se Ginnis sia un fuoco di paglia oppure se abbia davvero svoltato fino a diventare un cliente pericoloso per tutti, capace di salire sul podio (almeno come possibilità sulla carta) in ogni singola gara. Da questo punto di vista ovviamente spera anche Vinatzer, mentre la classifica di specialità è davvero serrata e dunque ci saranno tanti sciatori che andranno a caccia di punti pesanti, da Kristoffersen ai due citati svizzeri passando per quel Braathen che ai Mondiali ha deluso, ma che ritrovando le atmosfere di Coppa del Mondo potrebbe tornare a visitare i primissimi posti della gara…

© RIPRODUZIONE RISERVATA