Diretta slalom Bansko/ Streaming video Rai: comanda Noel, Sala e Vinatzer nei primi 10 (11 febbraio 2024)

DIRETTA SLALOM BANSKO: NOEL DAVANTI A TUTTI

C’è Clément Noel al comando dello slalom di Bansko, davanti a Timon Haugan: è per il momento lo stesso uno-due della prima manche dello slalom di Chamonix, ma poi entrambi si erano dovuti inchinare alla leggendaria rimonta di Daniel Yule. Noel ha chiuso la sua prima manche con il tempo di 49’13’’, un vantaggio di 27 centesimi su Haugan e di 38 sull’altro norvegese Henrik Kristoffersen, la cui stagione è stata sin qui poco brillante ma che almeno oggi, nello slalom di Bansko, sembra aver trovato qualcosa in più e per il momento si gioca sicuramente la vittoria.

Attardato il leader di specialità Manuel Feller, che è quinto: addirittura un secondo e 30 centesimi il distacco che l’austriaco paga da Noel, ma del resto anche il quarto, che è Loic Meillard, ha oltre un secondo di ritardo. Yule stavolta ha avuto una manche più “normale” e infatti è sesto davanti a Linus Strasser e Alexander Steen Olsen; nono Tommaso Sala ma il ritardo dell’azzurro è di 2 secondi e 7 centesimi, Alex Vinatzer a 2’’20 si è piazzato al decimo posto e dunque al momento abbiamo due italiani nei primi dieci in questa diretta dello slalom di Bansko. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM BANSKO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Bansko vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30 italiane (in Bulgaria sono un’ora avanti), mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Bansko, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bansko (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLO SLALOM DI BANSKO

SLALOM BANSKO: SI COMINCIA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta dello slalom di Bansko, in questo unico weekend bulgaro per la Coppa del Mondo di sci. Ci resta però il tempo per fare il punto della situazione circa la Coppetta di specialità, che vede naturalmente al comando Manuel Feller grazie a tre vittorie più due quarti e altrettanti quinti posti per l’austriaco, che troviamo così a quota 490 punti, grazie a una costanza ad altissimo livello che nessun altro slalomista sembra avere quest’anno. Al secondo posto ecco infatti i 326 punti di Linus Strasser, il tedesco vincitore a Kitzbuhel e pure a Kitzbuhel, ma per il resto molto meno costante.

Strasser precede lo svizzero Daniel Yule, balzato al terzo posto con 285 punti grazie alla leggendaria vittoria in rimonta a Chamonix, di poco davanti all’olimpionico francese Clement Noel e al norvegese Timon Haugan, che occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione a quota 272 e 260 punti. Dobbiamo invece scendere invece al diciassettesimo posto per trovare Tommaso Sala e i suoi 113 punti, mentre Alex Vinatzer è ventiseiesimo con appena 60 punti, ma adesso è già tempo di pensare alla stretta attualità e allora cediamo la parola alla pista e al cronometro nella diretta dello slalom di Bansko! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM BANSKO: FELLER LEADER DI DISCIPLINA

Con la diretta dello slalom di Bansko ecco un nuovo appuntamento tra i pali stretti oggi, domenica 11 febbraio 2024, per la Coppa del Mondo di sci che in questo weekend fa tappa in Bulgaria, in una località che ormai da diversi anni è diventata presenza abbastanza costante per il Circo Bianco. Sarà uno slalom ancora una volta molto interessante, dopo le grandi classiche del mese di gennaio e la pazza gara di domenica scorsa a Chamonix, che entrerà nella storia per il successo dello svizzero Daniel Yule, che è risalito dal trentesimo posto della prima manche alla vittoria, fatto senza precedente nella storia della Coppa del Mondo di sci.

Si deve quindi sollevare il tema delle condizioni della pista in casi del genere, magari rispolverando l’inversione dei primi quindici in casi del genere, per non penalizzare troppo chi ha fatto meglio nella prima manche, ma anche delle gerarchie che nello slalom non sono così nette, per cui alti e bassi sono frequenti, anche tra la prima e la seconda manche di una stessa gara. Fa eccezione in questa stagione l’austriaco Manuel Feller, finora senza ombra di dubbio il migliore slalomista della stagione e meritatamente primo nella classifica di specialità. Sperando che ci sia anche un bel tocco d’azzurro, adesso passiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Bansko.

DIRETTA SLALOM BANSKO: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Bansko, abbiamo già identificato in Manuel Feller il migliore della prima metà della stagione fra i pali stretti, in particolare le vittorie sono tre per Feller, che inoltre è stato l’atleta più costante, mai sceso sotto il quinto posto e quindi giustamente in testa e favorito per la Coppetta di specialità. Il suo primo rivale può essere il tedesco Linus Strasser, a dire il vero molto meno costante rispetto a Feller, ma naturalmente capace di esaltarsi grazie a una prestigiosa doppietta di vittorie tra Kitzbuhel e Schladming, che lo ha indicato come il “secondo uomo”, a caccia di Feller per la Coppetta di specialità.

Per tutti gli altri invece bisogna fare i conti con gli alti e bassi: c’è naturalmente Yule, poi il norvegese Timon Haugan e il francese Clement Noel, che rispetto alle precedenti stagioni sembra più costante ma anche meno competitivo ai massimi livelli, passando da “o primo o fuori” a una buona serie di piazzamenti, ma ancora senza vittorie stagionali. In casa Italia, gennaio ci ha restituito su ottimi livelli un Tommaso Sala tornato competitivo dopo l’infortunio patito nei mesi di preparazione, mentre speriamo che il decimo posto di Chamonix abbia restituito fiducia ad Alex Vinatzer, che in realtà aveva fatto a Schladming uno slalom ottimo per almeno una manche e mezza prima di un’uscita davvero dolorosa. Quali risposte ci darà la diretta dello slalom di Bansko?











