DIRETTA SLALOM SCHLADMING: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

Qualche altro dettaglio prima che la diretta slalom Schladming ci faccia davvero compagnia: in questa stagione di Coppa del Mondo abbiamo già vissuto uno slalom in notturna, quello tradizionale a Madonna di Campiglio, e sulla 3-Tre avevamo avuto un podio se vogliamo a sorpresa, con la vittoria di Albert Popov che aveva preceduto Loic Meillard e Samuel Kolega, per lo svizzero si era trattato del quarto podio in cinque gare stagionali tra i paletti stretti ma, incredibilmente, con zero vittorie, e ancora oggi arrivando a Schladming Meillard non è riuscito a vincere, pur essendo pienamente in corsa per la coppetta di specialità.

L’anno scorso sulla Planai la vittoria aveva sorriso a Linus Strasser, già trionfatore nel 2022: Timon Haugan secondo, terzo invece Clément Noel che aveva festeggiato l’anno precedente. Per quanto riguarda gli italiani, l’immancabile Alberto Tomba era stato capace di fare doppietta a Schladming nel 1997 e 1998, ai tempi della valanga azzurra invece Piero Gros era stato terzo alle spalle di Hans Hinterseer e Ingemar Stenmark, il fenomenale svedese non ha mai vinto qui ma lo ha fatto due volte in gigante. Adesso parola alla pista per la prima manche: la diretta slalom Schladming sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM SCHLADMING STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

Siamo su Rai Sport Hd e Eurosport per la diretta tv dello slalom Schladming: i due canali forniscono integralmente la gara di Coppa del Mondo, ricordando la possibilità della diretta streaming video attraverso le due applicazioni Rai Play e Sky Go (nel primo caso è disponibile anche il relativo sito).

SITUAZIONE BELLISSIMA!

Con la diretta slalom Schladming vivremo un’altra gara tra i paletti stretti nell’entusiasmante Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: l’appuntamento in Austria, sulla Planai, è per le ore 17:45 di mercoledì 29 gennaio con la prima manche, la seconda scatterà dunque alle ore 20:45 e possiamo ricordare che ieri c’è stato il gigante su questo tracciato. Dunque la Coppa del Mondo procede senza sosta con le gare tecniche: pochi giorni fa Clément Noel ha vinto a Kitzbuhel portando a casa il quarto slalom di una stagione per lui bellissima, e finalmente si è messo al comando della classifica di specialità sfruttando gli zero punti di Henrik Kristoffersen e Loic Meillard.

La situazione però è davvero bellissima: abbiamo già avuto diversi vincitori tra i paletti stretti, la diretta slalom Schladming potrebbe portarne in dote uno ancora differente e chissà che questa volta possa toccare agli italiani che, anche se non in maniera troppo costante, hanno comunque dato prova di potersi giocare il successo. Lo scopriremo presto, sicuramente sono tanti i protagonisti che possono ambire a mettersi davanti agli altri e dunque sta arrivando il momento di vivere la gara sulla Planai, ma prima proviamo a dire ancora qualcosa circa i temi che emergono dalla diretta slalom Schladming.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: VINATZER VUOLE IL BIS!

Abbiamo citato gli italiani, e nella diretta slalom Schladming la grande speranza potrebbe essere rappresentata da Alex Vinatzer. Il venticinquenne di Bolzano è solo diciassettesimo nella classifica di specialità, ma a Kitzbuhel ha vissuto una grande domenica: undicesimo dopo la prima manche, anche grazie agli errori di alcuni big è riuscito a recuperare ben nove posizioni prendendosi un bellissimo secondo posto, il secondo podio azzurro nelle prove tecniche, in questa stagione, dopo la terza piazza di Luca De Aliprandini nel gigante di Adelboden. Lui e gli altri possono sicuramente giocarsi qualcosa di importante, anche Tobias Kastlunger ha infatti dimostrato di poterlo fare.

Detto questo, per la vittoria nella diretta slalom Schladming i nomi sono altri: a caccia di riscatto vanno i già citati Kristoffersen e Meillard ma anche Timon Haugan, che aveva vinto la prima manche a Kitzbuhel ma ha inforcato nella seconda, mancando una vittoria che gli avrebbe consentito di avvicinare sensibilmente la concorrenza. Detto questo, attenzione: dopo questa gara sulla Planai mancheranno solo tre slalom (finali comprese) e dunque i punti in palio oggi saranno davvero molto importanti per la coppetta, anche per questo la gara in notturna si preannuncia davvero interessante e non vediamo l’ora di seguirla.