DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: SI COMINCIA!

Via alla prima manche nella diretta slalom Kitzbuhel, quindi ci resta il tempo per dire che la Streif è una pista storica in Coppa del Mondo per quanto riguarda le prove di velocità, ma oggi fa il suo debutto anche per quanto riguarda le gare tecniche. A Kitzbuhel invece lo slalom è già stato disputato, ma sulla Ganslern: altro tracciato ma stessa storia, qui infatti le gare sono davvero tante e possiamo dire che l’anno scorso aveva vinto Linus Strasser davanti a Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule, mentre l’ultimo italiano a trionfare era stato Cristian Deville nell’ormai lontano 2012, precedendo Mario Matt e Ivica Kostelic.

Diretta slalom Wengen/ Atle Lie McGrath ha vinto, podio Norvegia con Haugan e Kristoffersen (19 gennaio 2025)

Anche Alberto Tomba ha vinto lo slalom Kitzbuhel, precisamente nel 1992 e ancora nel 1995; ci sono poi due vittorie per Thomas Stangassinger in quel periodo, in epoca più recente due trionfi anche per Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen che di fatto hanno fatto da volti principali di questa specialità. Esaurito il ritorno al passato, adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e assistere alla prima manche sperando che poi nella seconda qualche italiano possa farsi valere, finalmente però siamo al cancelletto di partenza e dunque diamo il via alla diretta slalom Kitzbuhel! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Slalom Flachau/ Streaming video Rai: Rast in testa al podio! (14 gennaio 2025)

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL, COME VEDERELA IN STREAMING VIDEO E TV

Siamo su Rai Sport HD per la diretta slalom Kitzbuhel in tv e in diretta streaming video su Rai Play o Eurosport, con streaming video su Sky Go.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM KITZBUEHL IN STREAMING SU RAIPLAY

SLALOM KITZBUHEL: STAVOLTA SI VA SUL TECNICO!

In compagnia della diretta slalom Kitzbuehl vivremo un’altra gara di sci alpino maschile: tripletta sulla Streif e, oggi domenica 26 gennaio 2025, si replica perché anche una settimana fa avevamo avuto le due prove di velocità seguite dallo slalom, dunque possiamo parlare di due weekend atipici. La diretta slalom Wengen parte sicuramente nel segno dell’incertezza, sono davvero tanti i protagonisti che possono pensare di vincere e del resto questo è successo nel corso della stagione fin qui, con Atle Lie McGrath che è solo l’ultimo ad essersi iscritto in questo tabellino.

Diretta slalom Adelboden/ Clement Noel ha vinto, beffato Pinheiro Braathen! (CdM sci, oggi 11 gennaio 2025)

Il norvegese ha messo il suo nome tra quelli di Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Albert Popov e naturalmente Clément Noel, che nonostante le tre vittorie è terzo nella classifica di specialità con la prima posizione occupata da Kristoffersen, che ha anche un margine non indifferente (60 punti) su Loic Meillard che deve ancora festeggiare il primo successo stagionale, ma è solido nei piazzamenti. Diamo anche notizia degli orari per la diretta slalom Kitzbuhel: la prima manche comincia alle 10:15, la seconda alle ore 13:30 e speriamo ovviamente che il tempo sia clemente.

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: NORVEGIA AL POTERE

È Norvegia al potere in vista della diretta slalom Kitzbuhel: i già citati Kristoffersen, McGrath e Haugan hanno una vittoria a testa e la scorsa settimana a Wengen sono saliti insieme sul podio lasciando solo le briciole agli avversari, che comunque sono presenti perché abbiamo già citato Meillard e Noel, zero successi contro tre ma lo svizzero che è davanti in classifica perché il francese nelle altre gare, cioè quelle che non ha vinto, ha portato a casa davvero pochi punti, dunque possiamo parlare di uno sciatore che è sempre votato al rischio anche a costo di lasciare per strada un bel bottino che gli potrebbe servire.

Tecnicamente Kristoffersen si giocherebbe anche la Coppa del Mondo generale, pur se contro Marco Odermatt c’è forse poco da fare; nella diretta slalom Kitzbuhel ovviamente saranno protagonisti anche gli italiani, ma qui le prospettive non sono tantissime anche se ogni tanto il risultato arriva, a Wengen però il solo Tobias Kastlunger è riuscito a qualificarsi per la seconda manche e ha chiuso con un ventisettesimo posto che dice molto bene delle difficoltà che i nostri slalomisti stanno incontrando. Vedremo però se nella diretta slalom Kitzbuhel arriverà qualcosa di meglio, del resto tra poche ore sulla Streif sarà il momento di dare il via alla gara di Coppa del Mondo.