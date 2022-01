Diretta slalom Schladming/ Streaming video Rai: pronto riscatto Shiffrin? (Cdm sci)

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: UNA GARA IN NOTTURNA!

Lo slalom femminile di Schladming è un’altra tappa nella Coppa del Mondo 2022 di sci alpino: sarà una gara in notturna quella di martedì 11 gennaio, perché la prima manche prenderà il via alle ore 18:00 mentre per la seconda bisognerà aspettare le 20:45. Siamo sulla Planai, e già questa è una novità: inizialmente infatti lo slalom femminile era stato programmato a Flachau, ma un focolaio Covid sviluppatosi in questa località ha costretto gli organizzatori a spostarsi di circa 30 chilometri a Nord-Est. Siamo comunque sempre in Austria; vale la pena ricordare che due giorni fa si è gareggiato a Kranjska Gora e ha vinto Petra Vlhova.

È stata una domenica se vogliamo epocale: non succedeva da una vita che Mikaela Shiffrin inforcasse, la statunitense – terza nella prima manche – aveva oltre un secondo di vantaggio ma ha scialacquato tutto. Succede ovviamente anche alle migliori, ma intanto la Vlhova le ha mangiato 100 punti in una sola giornata: la Shiffrin resta al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, ma la slovacca si presenta alla diretta dello slalom di Schladming che un ritardo di appena 35 punti, e dunque pronta al sorpasso già oggi.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Schladming, come sempre per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sarà un appuntamento in chiaro per tutti con due possibilità: avremo infatti la televisione di stato, con i canali Rai Sport e Rai Sport + ai numeri 57 e 58 del telecomando, ma anche Eurosport che segue il circo bianco in maniera costante e che vi permetterà, anche qui senza dover sottoscrivere abbonamenti alle pay per view, di avere accesso alle immagini.

Naturalmente c’è anche l’alternativa della mobilità: qualora infatti non possiate mettervi davanti a un televisore potrete seguire la gara in diretta streaming video. Nel primo caso dovrete visitare il sito o l’app di Rai Play che non comportano costi aggiuntivi, nel secondo va ricordato che Eurosport è visibile anche dalla piattaforma DAZN – bisognerà essere abbonati al servizio – ma sono disponibili, sempre per i clienti, anche Eurosport Player e Sky Go.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dello slalom di Schladming potrebbe dunque consegnarci un sorpasso di Petra Vlhova: l’anno scorso la slovacca ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino ma è stata opinione comunque che la Shiffrin, ancora condizionata dalla morte del padre, non abbia gareggiato al meglio delle sue possibilità. Oggi dunque la Vlhova vuole dimostrare di poter battere la grande rivale alla pari: nello slalom speciale possiamo dire che finalmente sia riuscita a mettere il naso davanti (lo dicono i risultati) e che il punto di riferimento in questo momento sia lei.

Tuttavia, la Shiffrin è diventata nel tempo un’atleta versatile, capace di vincere in ogni specialità e dunque per adesso ancora favorita in generale. Certo, la statunitense sta vivendo un momento difficile: prima il Covid che le ha fatto saltare la tappa di Lienz, poi appunto l’errore di Kranjska Gora che non conosceva da anni. Attenzione però a non sottovalutare le rivali: Wendy Holdener per esempio è solidissima nello slalom in questa stagione, mentre sciatrici come Anna Swenn Larsson (terza in Slovenia) e Lena Duerr possono sempre dire la loro. Vedremo quello che succederà in pista tra poco…

