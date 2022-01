Diretta slalom Schladming/ Streaming video Rai: show sulla Planai (CdM sci)

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: IMPRESA AZZURRA?

La diretta dello slalom di Schladming ci terrà compagnia oggi, martedì 25 gennaio 2022: in campo maschile è l’ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci prima delle Olimpiadi e sarà una chiusura affascinante, in notturna e sulla meravigliosa pista Planai, un “tempio” dello slalom. La curiosità è resa ancora più grande dal fatto che in questa stagione tra i pali stretti non sembra esserci alcuna gerarchia: un grande numero di atleti può dunque sognare di vincere o almeno di salire sul podio, l’incertezza aumenta lo spettacolo anche se forse a Schladming è più difficile che altrove fare la sorpresa sovvertendo i valori tecnici.

In ogni caso, in questa stagione l’unica certezza dello slalom maschile è che ci ha sempre regalato gare pazze: difficile trovare un filo logico, ancora di più fare pronostici, meglio guardare le gare e il divertimento è assicurato. Possiamo parlare di almeno quindici atleti che ad ogni gara possono puntare alla vittoria o almeno al podio, fra loro ci sono anche i nostri Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, speriamo allora che gli Azzurri ci facciano divertire a Schladming, perché dopo la grande sfortuna di sabato a Kitzbuhel sono sicuramente in credito con la sorte. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Schladming.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Schladming avrà inizio alle ore 17.45 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore per vedere la diretta dello slalom di Schladming, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Schladming, proviamo a fare chiarezza in una disciplina che di chiaro ha ben poco. Il leader della classifica della Coppa di slalom è adesso Lucas Braathen e il norvegese se lo merita pure, dopo il successo di Wengen e il secondo posto di Kitzbuhel nelle ultime due gare, ma in entrambi i casi con grandi rimonte nella seconda manche. Per convincerci del tutto, servirebbe una gara ottima fin dal principio. Ad inizio stagione sembrava dominante Clement Noel: il francese negli ultimi quattro slalom ha raccolto due uscite, un ottavo e un quindicesimo posto, a sprazzi è sempre forte ma l’involuzione è evidente. Gli altri due norvegesi Sebastian Foss-Solevaag ed Henrik Kristoffersen sono a caccia della continuità, ma il discorso vale per tutti naturalmente. La continuità sembra averla trovata solo chi sta facendo sempre male, come Alexis Pinturault e Ramon Zenhaeusern, mentre in casa Austria clamorosamente lo slalomista messo meglio è Johannes Strolz, l’outsider vincitore ad Adelboden. L’ultima citazione è per Dave Ryding, che ha regalato al Regno Unito una clamorosa e storica vittoria a Kitzbuhel: si saprà ripetere?

Tutto è possibile e nulla è scontato in questa diretta dello slalom di Schladming. In ottica italiana, ci godiamo un Alex Vinatzer che è sempre tra i migliori in termini di prestazioni, però pure lui ha pagato qualche errore di troppo e così ha raccolto solo un quarto, un settimo e un diciottesimo posto più due ritiri, decisamente troppo poco rispetto al suo valore che è indiscutibile, ma deve adesso emergere definitivamente. La nota più lieta è allora l’eterno Giuliano Razzoli, che a Wengen è salito sul podio a sei anni di distanza dalla volta precedente e soprattutto sta dimostrando una continuità di rendimento con pochi paragoni, anche a Kitzbuhel è uscito a poche porte dalla fine della seconda manche, con un podio o forse addirittura la vittoria nel mirino. Sempre a punti finora anche un buon Tommaso Sala, con l’acuto del sesto posto di sabato, mentre si sono alternati nelle varie gare Manfred Moelgg, Stefano Gross e Simon Maurberger, che speriamo di ritrovare tutti su buoni livelli nello slalom di Schladming.



