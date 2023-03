Diretta slalom Soldeu/ Streaming video Rai: è lotta per la Coppa! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM SOLDEU: GRANDI EMOZIONI!

La diretta dello slalom di Soldeu oggi, domenica 19 marzo 2023, sarà l’ultimo atto della stagione per la Coppa del Mondo di sci maschile, perché sarà l’ultima gara anche delle Finali a Soldeu, sulle nevi dei Pirenei e del Principato di Andorra. Oggi sarà una giornata ancora molto importante, dal momento che la Coppa di slalom è ancora da assegnare, probabilmente in un “derby” norvegese tra l’attuale leader della classifica Lucas Braathen e il suo connazionale Henrik Kristoffersen, secondo con 32 punti di ritardo ma forte del titolo di campione del Mondo conquistato esattamente un mese fa nello slalom dei Mondiali a Courchevel, anche se in corsa matematicamente c’è anche lo svizzero Daniel Yule, staccato di 65 punti, e in pura teoria anche l’altro elvetico Ramon Zenhaeusern, che ha 99 punti da recuperare a Braathen.

I TREND/ Allarme sull’ortofrutta: consumi pro-capite di frutta sotto i 100 kg l’anno

Insomma, la conclusione della stagione del Circo Bianco promette di regalarci ancora grandi emozioni, alle quali speriamo possa dare un valido contributo anche l’Italia, in particolare con Alex Vinatzer, che ricordiamo naturalmente medaglia di bronzo nello slalom iridato, ma con ben quattro nostri slalomisti presenti alle Finali, un segnale davvero positivo almeno in termini di completezza della squadra fra i pali stretti, anche se gli acuti sono stati pochi e per fortuna il podio è arrivato proprio ai Mondiali. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Soldeu.

Cibo spazzatura più economico e meno sano/ Così l'industria si arricchisce mentre...

SLALOM SOLDEU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Soldeu vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

Pietro Mozzi, guru dieta gruppi sanguigni/ "Medicina non è una scienza esatta"

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI SOLDEU SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SOLDEU: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Soldeu dobbiamo parlare innanzitutto di coloro che abbiamo già citato. Si presenta con il ruolo del favorito virtuale il leader della classifica di specialità Lucas Braathen, che però ha da affrontare la concorrenza interna dell’inossidabile Henrik Kristoffersen, le vittorie in Coppa sono due a testa, più un secondo posto per Kristoffersen e tre terzi posti per Braathen, parlando naturalmente solo dei podi. In casa Svizzera, ecco Daniel Yule che vanta a sua volta due successi stagionali, mentre solo la matematica tiene in corsa per la Coppetta Ramon Zenhaeusern, che comunque potrebbe puntare a toccare a sua volta quota due vittorie stagionali. In stagione hanno già vinto anche il francese Clement Noel e l’altro norvegese Alexander Steen Olsen, a dimostrazione della forza dello squadrone scandinavo.

In casa Italia, invece, il nome più atteso per la diretta dello slalom di Soldeu è naturalmente Alex Vinatzer, anche se per l’altoatesino la continuità di rendimento continua ad essere un notevole tallone d’Achille che andrà risolto in futuro. Al contrario, Tommaso Sala è garanzia di rendimento sempre costante a buonissimi livelli, ci farebbe davvero piacere se trovasse l’acuto per chiudere come si deve una stagione certamente positiva. Ci sarà poi l’esperienza di Stefano Gross, che è riuscito ad entrare fra i primi 25 della classifica di slalom per qualificarsi per la Finale, ma annotiamo con piacere anche la presenza di Corrado Barbera, iscritto di diritto in qualità di campione del Mondo juniores, un bel raggio di sole per il futuro azzurro tra i pali stretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA