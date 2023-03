Diretta slalom Soldeu/ Streaming video Rai: sarà ancora Shiffrin? (CdM sci)

La diretta dello slalom di Soldeu oggi, sabato 18 marzo 2023, aprirà l’ultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo di sci femminile, che sta vivendo infatti le Finali a Soldeu, sulle nevi dei Pirenei e del Principato di Andorra. Oggi non ci sarà molto in palio, perché la “solita” Mikaela Shiffrin ha già vinto da tempo la Coppa di specialità oltre a quella generale ed inoltre con il successo di sabato scorso ad Are è salita a quota 87 vittorie in carriera, prendendosi il record assoluto di successi nel Circo Bianco che in precedenza apparteneva al leggendario Ingemar Stenmark, naturalmente ancora il più vittorioso di sempre in campo maschile.

Ci potrebbe essere un minimo di battaglia per le posizioni d’onore nella classifica stagionale della Coppa di slalom, ma soprattutto per la vittoria della gara, anche perché battere Mikaela Shiffrin fra pali stretti è sempre motivo di soddisfazione speciale per qualsiasi sciatrice. L’Italia invece sarà spettatrice, perché sappiamo molto bene come lo slalom sia l’unica specialità che mette in crisi l’altrimenti fenomenale Nazionale di sci alpino femminile azzurra. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Soldeu.

SLALOM SOLDEU STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Soldeu vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI SOLDEU SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SOLDEU: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Soldeu naturalmente in copertina c’è Mikaela Shiffrin, che aveva conquistato matematicamente la Coppa di specialità di slalom ancora prima dei Mondiali e che nel frattempo si è presa anche la Coppa del Mondo generale e ha vinto anche l’ultimo slalom disputato in Coppa esattamente una settimana fa ad Are, quindi sotto ogni punto di vista la fenomenale sciatrice statunitense si merita ancora una volta il ruolo di favorita numero 1, a maggior ragione fra i pali stretti. Alle sue spalle dobbiamo citare naturalmente Wendy Holdener e Petra Vlhova, perché ormai da anni la svizzera e l’elvetica sono le principali avversarie di Shiffrin in slalom, con Vlhova che spesso è anche riuscita a batterla, meno in questa stagione essendo alle spalle anche di Holdener.

Altri nomi interessanti per la diretta dello slalom di Soldeu saranno naturalmente quelli della tedesca Lena Duerr e della svedese Anna Swenn Larsson, a loro volta costanti ai massimi livelli tra i pali stretti in stagione, mentre la buona gara di Are ha dimostrato che non è stato del tutto casuale l’oro mondiale per la canadese Laurence St-Germain. Infine, purtroppo non abbiamo niente da dire per l’Italia, perché come prevedibile nessuna slalomista Azzurra è entrata fra le prime 25 della Coppa di specialità, quindi saremo tristemente assenti in questo slalom di Soldeu…











