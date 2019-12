Diretta slalom Val d’Isere/ Streaming video Rai: oggi si riuscirà a gareggiare?

La diretta dello slalom di Val d’Isere caratterizzerà la domenica della Coppa del Mondo di sci maschile 2019-2020, o almeno questo è quello che tutti speriamo. Sappiamo che sono giorni non facili dal punto di vista meteorologico in Val d’Isere, dove era stata disposta già da qualche giorno l’inversione di calendario tra il gigante e lo slalom. Questo provvedimento non è bastato per salvare la giornata di ieri, nella quale hanno “vinto” solo il maltempo e soprattutto il vento forte. Cancellato dunque ieri lo slalom, la FIS ha deciso l’ennesimo cambio di programma, sacrificando il gigante e riportando a oggi lo slalom, che sulla carta è meno a rischio meteo – anche se giornate come ieri dimostrano che la certezza in montagna non esiste. Si prova dunque di nuovo a ripartire dopo la gara di tre settimane fa a Levi, che fu vinta da Henrik Kristoffersen: anche oggi il norvegese sarà il più forte? In attesa di scoprirlo, andiamo adesso a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Val d’Isere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI VAL D’ISERE

La diretta dello slalom di Val d’Isere per quanto riguarda la prima manche avrà inizio già alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: FAVORITI E AZZURRI

Ripetiamo il discorso che avevamo fatto in vista della gara poi non disputata ieri. Il nome più atteso verso la diretta dello slalom di Val d’Isere è dunque quello del norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore della prima gara della stagione fra i pali stretti tre settimane fa a Levi e punto di riferimento per tutti nello slalom adesso che Marcel Hirscher si è ritirato. La citazione tuttavia è d’obbligo anche per Clement Noel, non soltanto perché in Val d’Isere lo slalomista francese sarà padrone di casa: parliamo di un grande talento classe 1997 ormai stabilmente ai vertici in slalom. L’anno scorso Noel vinse Wengen, Kitzbuhel e anche le Finali di Soldeu, in questa stagione ha ricominciato con il secondo posto di Levi e promette di essere il primo rivale di Kristoffersen sia per le vittorie delle singole gare sia per la Coppa di specialità, che sarà il massimo obiettivo in una stagione senza Mondiali o Olimpiadi. Molto competitiva anche la Svizzera, che punterà in particolare su Daniel Yule e Ramon Zenhäusern, rispettivamente terzo e quarto in Finlandia, c’è qualche incognita in più per quanto riguarda l’Italia. Il veterano Manfred Moelgg è il simbolo della costanza, ma non più ai massimi livelli; puntiamo sulla crescita di Alex Vinatzer e sperando poi in maggiore fortuna per chi a Levi non aveva raggiunto la seconda manche come Stefano Gross, Riccardo Tonetti e Giuliano Razzoli, gli ultimi due fuori di pochissimo nella gara d’apertura per lo slalom in Coppa del Mondo.



