Diretta Slask Trento/ Streaming video tv: sul fondo del grupoppo B! (Eurocup)

DIRETTA SLASK TRENTO: QUASI UNO SPAREGGIO!

Slask Trento è in diretta dalla Centennial Hall di Wroclaw (Breslavia nella nostra lingua) ed è valida per la nona giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2022-2023: si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 21 dicembre. Quasi uno spareggio per l’ingresso negli ottavi del torneo, o meglio: qualora la Dolomiti Energia dovesse vincere, presumibilmente si lascerebbe alle spalle in maniera definitiva almeno un’avversaria, dunque poi la sua corsa verso la prosecuzione della Eurocup sarebbe meno ostica. In questo, è stata importante la vittoria interna contro Amburgo: solo la seconda in tutto il girone di andata (che finisce oggi) ma comunque preziosa.

Il fatto è che in Eurocup otto delle prime 10 di ciascun girone va agli ottavi, dunque anche un magro bottino può garantire il pass per il tabellone ad eliminazione diretta; peraltro l’Aquila arriva alla diretta di Slask Trento con il morale alle stelle, perché dopo aver battuto la squadra tedesca ha colto una prestigiosa vittoria contro Milano in campionato, confermando il suo quarto posto in classifica e avvicinando l’obiettivo della Final Eight di Coppa Italia. Tra poco si gioca in Eurocup, quindi facciamo una rapida considerazione sui temi principali del match alla Centennial Hall.

DIRETTA SLASK TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slask Trento viene trasmessa, come al solito quando parliamo delle partite di Eurocup delle nostre squadre, sulla televisione satellitare: in questo caso l’appuntamento è su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con la possibilità di seguire il match, sempre per gli abbonati, anche in diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo infine che, come noto, sul portale ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SLASK TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Slask Trento sarà anche un’eventuale occasione, da parte della Dolomiti Energia, per vendicare quanto era accaduto lo scorso anno: la situazione era identica, queste due squadre erano le ultime due nella classifica del girone di Eurocup ma erano i polacchi ad essere davanti. Perdendo il match di ritorno, Trento si era giocata le ultimissime speranze di arrivare agli ottavi, e il declino europeo aveva portato ad un calo strutturale anche in campionato, tanto che per la prima volta dal 2015 l’Aquila non era riuscita a qualificarsi ai playoff.

Oggi la situazione è opposta: per di più lo Slask Wroclaw ha perso tutte le partite che ha giocato in Eurocup, Trento invece ancor prima che finisca il girone di andata ha già fatto meglio della passata stagione (certo non era difficile) e le due vittorie che ha maturato nel corso del cammino possono essere davvero importanti per volare agli ottavi, a patto ovviamente che venga confermato un certo passo e si riesca a mettere alle spalle almeno un’altra squadra. Già vincere questa sera alla Centennial Hall sarebbe un bel colpo, e allora noi tra poco ci metteremo comodi e staremo a vedere come andranno le cose sul parquet…











