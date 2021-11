Diretta Slovacchia Italia donne/ Streaming video tv: esordio nelle qualificazioni!

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA DONNE: LA PRIMA PER LE AZZURRE

Slovacchia Italia donne, in diretta dalla Diplomat Arena di Plestany, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 11 novembre: prendono il via le qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile, le azzurre fanno il loro esordio in trasferta nella prima finestra del percorso. Le ragazze di Lino Lardo sono pronte: non sarà un percorso lungo per numero di partite ma durerà oltre un anno, e dunque bisognerà poi valutare nel corso delle varie finestre lo stato di forma ed eventualmente anche le aggiunte in un roster che difficilmente resterà quello di oggi.

L’Italia donne, lo ricordiamo, è reduce dagli Europei che non sono andati come sperato; adesso si apre un nuovo ciclo e sempre con lo stesso CT, la speranza è che questo movimento – comunque in crescita – possa portare a casa buone soddisfazioni. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Slovacchia Italia donne, perchè come spesso accade la prima partita è la più importante per l’approccio anche a livello di fiducia, e allora proviamo a presentarne i temi principali aspettando che arrivi la palla a due.

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Slovacchia Italia donne: le partite delle qualificazioni agli Europei di basket per il momento non saranno trasmesse dai canali della nostra televisione. Tifosi e appassionati potranno tuttavia seguire il match di oggi: sarà infatti la FIBA, federazione internazionale di pallacanestro, a fornire le immagini in diretta streaming video, attraverso la sua pagina ufficiale presente su YouTube. Per tutte le informazioni utili (tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale) consigliamo invece di visitare il sito fiba.basketball, all’apposita sezione.

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA DONNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Slovacchia Italia donne arriva dunque a farci compagnia aprendo il percorso delle azzurre nelle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile. Non vediamo la nostra nazionale da giugno: dopo aver sfiorato un’incredibile vittoria contro la Serbia (che avrebbe poi vinto il titolo) le ragazze di Lino Lardo si erano imposte nelle altre due partite del girone ma erano clamorosamente cadute nel playoff contro la Svezia, nazionale assolutamente battibile e che invece ci aveva sovrastate soprattutto nel primo tempo, e poi ancora in un quarto periodo che si era aperto con il -8 frutto della nostra rimonta.

Sicuramente il risultato è stato deludente per quelle che erano le premesse, ma alcune delle nostre ragazze hanno potuto maturare esperienza in vista di questi impegni; naturalmente l’obiettivo minimo per l’Italia donne è quello di essere presente alla fase finale degli Europei 2023, il girone è assolutamente abbordabile e quindi Lardo punta il primo posto per evitare di fare calcoli (parleremo in seguito della formula) anche perchè sarebbe una bella iniezione di fiducia, così come un esordio positivo nella diretta di Slovacchia Italia donne.



