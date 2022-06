DIRETTA SLOVACCHIA KAZAKHSTAN/ Video streaming tv: sarà una partita inedita

DIRETTA SLOVACCHIA KAZAKHSTAN: I TESTA A TESTA

La diretta di Slovacchia Kazakhstan è un inedito: le due nazionali non si sono mai affrontate nella storia, e quindi questa partita valida per la Nations League sarà se non altro un appuntamento storico. L’occasione è utile per ricordare che il Kazakhstan, la cui prima partita ufficiale risale al 1992, per 8 anni è stata affiliata alla federazione asiatica: dal 2002 invece è stato spostato nella UEFA e dunque gioca le qualificazioni ai grandi tornei nel contesto europeo.

L’ultima volta nella AFC è quindi quella delle qualificazioni ai Mondiali di Corea del Sud e Giappone: il Kazakhstan aveva vissuto una beffa, perché nel gruppo 6 aveva chiuso imbattuto (4 vittorie e 2 pareggi) con gli stessi punti dell’Iraq (e davanti a Nepal e Macao) e doppio 1-1, a decidere era stata la differenza reti favorevole agli avversari che così erano andati al girone finale, dove l’Arabia Saudita si era qualificata al Mondiale mentre l’Iran aveva giocato lo spareggio contro gli Emirati Arabi Uniti. Chissà: forse segnando più gol quel Kazakhstan sarebbe arrivato alla fase finale di Coppa del Mondo, invece sta ancora aspettando che arrivi quel momento e a oggi è parecchio difficile immaginarlo in maniera concreta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVACCHIA KAZAKHSTAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovacchia Kazakhstan non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare o anche in chiaro, ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento nemmeno in diretta streaming video è previsto per Slovacchia Kazakhstan. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) nella sezione sulla Nations League ed eventualmente gli account collegati sui social network.

SCONTRO AL VERTICE

Slovacchia Kazakhstan, diretta dall’arbitro estone Kristo Tohver presso lo Štadión Antona Malatinského di Trnava, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 6 giugno 2022, per la seconda giornata del girone 3 della Lega C di Nations League. Si annuncia intrigante la diretta di Slovacchia Kazakhstan, perché entrambe le squadre hanno vinto nella prima giornata e chi riuscisse a vincere stasera compirebbe naturalmente già uno scatto significativo, un tentativo di fuga verso la promozione in Lega B.

Slovacchia e Kazakhstan sono quindi partite molto bene in questa Nations League: la Slovacchia è probabilmente la formazione più quotata sulla carta in questo gruppo ed è andata a vincere in Bielorussia venerdì sera per cominciare con il piede giusto il cammino verso l’obiettivo della promozione, mentre il Kazakhstan aveva vinto per 2-0 in casa il derby post-sovietico contro l’Azerbaijan. Oggi scopriremo come si evolveranno i rapporti di forza in testa alla classifica: cosa ci dirà la diretta di Slovacchia Kazakhstan?

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA KAZAKHSTAN

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni di Slovacchia Kazakhstan. I padroni di casa della Slovacchia allenati da Stefan Tarkovic dovrebbero proporre stasera il seguente modulo 4-1-4-1: Rodak in porta; la difesa a quattro con Pekarik, Satka, l’interista Skriniar e De Marco; il napoletano Lobotka sarà invece il regista basso davanti alla difesa, ecco poi un po’ più avanzati Rusnak, Suslov, Bozenik e Weiss, su una linea a quattro alle spalle del centravanti Almarasi.

Per quanto riguarda invece la replica degli ospiti del Kazakhstan, ecco che il commissario tecnico Magomed Adiev potrebbe adottare stasera un modulo 5-4-1 con questi possibili undici titolari: il portiere Shatskiy; davanti a lui una folta difesa a cinque con Kairov, Akhmetov, Marochkin, Alip e Vogorovskiy; linea a quattro invece a centrocampo, composta da Astanov, Darabayev, Tagybergen e Baitana; infine Shushenacev dovrebbe essere il centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Slovacchia Kazakhstan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti quotato a 1,24, mentre poi si sale già a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Kazakhstan in trasferta.

