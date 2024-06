DIRETTA SLOVACCHIA ROMANIA/ Video streaming tv: storia a senso unico (Europei 2024, 26 giugno)

DIRETTA SLOVACCHIA ROMANIA: I TESTA A TESTA

Alcuni precedenti che ci lanciano verso la diretta di Slovacchia Romania sono decisamente datati: addirittura ne troviamo tre all’inizio degli anni Quaranta, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e dunque prima ancora che si formasse la Cecoslovacchia. Da quando la Slovacchia è tornata indipendente gli incroci sono otto; non si registrano vittorie da parte della nazionale mitteleuropea, che in undici sfide totali ha vinto solo una volta nell’agosto 1942 (amichevole decisa da Frantisek Bolcek) e ha perso in cinque occasioni, dunque con altrettanti pareggi. L’ultima partita risale a ormai 11 anni fa, amichevole dell’estate 2013 e 1-1 con i gol di Bogdan Stancu e Stanislav Sestak; era finita 2-2 la sfida del 2005.

L’ultimo successo della Romania è invece arrivato nel febbraio 2003, ancora in amichevole, con Dorinel Munteanu e Ionel Ganea a ribaltare l’iniziale vantaggio di Robert Vittek, mentre va segnalato che Slovacchia Romania ha rappresentato per quattro volte una sfida di qualificazione agli Europei, rispettivamente per le edizioni del 1996 e del 2000. In questo contesto la Romania ha vinto tre volte, con uno 0-0; spicca un incredibile 5-1 esterno 25 anni fa, in campo c’era Gheorghe Hagi che aveva segnato una rete, le altre di Viorel Moldovan (doppietta), Adrian Ilie e Liviu Ciobotariu. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVACCHIA ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vista la contemporaneità delle partite nell’ultima giornata dei gironi, la diretta tv di Slovacchia Romania non sarà trasmessa in chiaro: la partita del girone E quindi sarà disponibile solo per gli abbonati della televisione satellitare, che dovranno tra l’altro essere clienti del pacchetto Calcio visto che il match viene trasmesso sul canale Sky Sport 253. Ricordiamo poi l’appuntamento con Diretta Gol Europei, che su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) fornisce in tempo reale le immagini da entrambi i campi: in questo caso avrete la possibilità di diretta streaming video Slovacchia Romania, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi.

ENTRAMBE SI POSSONO QUALIFICARE!

Manca sempre meno a Slovacchia Romania, partita diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert: ultima giornata nel girone E agli Europei 2024, e grande tensione al Waldstadion di Francoforte tra due nazionali che si possono qualificare a braccetto agli ottavi, ma allo stesso tempo rischiano l’eliminazione. Questo infatti è il girone in cui tutte le squadre coinvolte hanno una vittoria e una sconfitta; diciamo però che la Romania sarebbe certamente qualificata con un pareggio avendo il primo posto per differenza reti, addirittura la nazionale di Edward Iordanescu potrebbe vincere il girone davanti al Belgio in caso di vittoria, o doppio pareggio.

Anche alla Slovacchia il punto starebbe bene, la qualificazione arriverebbe con secondo o terzo posto; attenzione però perché in caso di sconfitta l’eliminazione sarebbe quasi certa, da vedere poi con quanti gol la nazionale mitteleuropea perderebbe questa sera. Insomma: anche una sola rete potrebbe fare la differenza tra successo e fallimento, questo rende ancora più intrigante la diretta di Slovacchia Romania che attendiamo con trepidazione, provando anche a fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ROMANIA

Francesco Calzona è arrivato agli Europei 2024 con le sue certezze e anche nella diretta Slovacchia Romania le dovrebbe confermare: spazio al solito 4-3-3 con Vavro e Skriniar a proteggere il portiere Dubravka, Pekarik che si piazza a destra in difesa e Hancko che occupa l’altra corsia, poi naturalmente la sapiente regia di Lobotka con le due mezzali che ancora una volta saranno Duda e Kucka, infine nel tridente avremo a destra l’imprescindibile Schranz, autore degli unici due gol della Slovacchia nel torneo, con Bozenik che agirà da prima punta e Haraslin che partirà largo a sinistra.

Qualche dubbio in più per la Romania di Iordanescu, che potrebbe tornare al 4-3-3 abbassando la posizione di Marius Marin e Stanciu e facendoli giocare interni di centrocampo, nuovamente affiancando Razvan Marin che si piazza da playmaker davanti alla difesa; poi il ballottaggio tra Florentin Coman e Mihaila per la corsia sinistra del tridente, dove Man avrà la maglia sul lato opposto e Dragus quella di prima punta. In porta giocherà come sempre Nita, la coppia centrale sarà formata da Dragusin e Burca mentre sulle corsie laterali, in qualità di terzini, andranno a operare Ratiu sulla destra e Bancu sulla sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO SLOVACCHIA ROMANIA

A margine della diretta di Slovacchia Romania dobbiamo ovviamente registrare anche il pronostico sulla partita degli Europei 2024, e l’agenzia Snai ci dice che la nazionale mitteleuropea è quella che parte favorita stasera: il segno 1 per la vittoria della Slovacchia ha un valore corrispondente a 3,35 volte quanto messo sul piatto, siamo comunque molto vicini con il segno 2 per il successo della Romania che vi farebbe guadagnare 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 1,95 volte la vostra giocata.











