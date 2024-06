DIRETTA SLOVACCHIA UCRAINA/ Video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Europei 2024, 21 giugno)

DIRETTA SLOVACCHIA UCRAINA: I TESTA A TESTA

Non sono molti, ma tutto sommato nemmeno pochi, i precedenti che ci accompagnano nella diretta di Slovacchia Ucraina: dopo tutto parliamo di due federazioni che sono diventate indipendenti da poco più di 30 anni e dunque hanno avuto molto meno tempo per affrontarsi. Parliamo dunque di otto incroci, tre dei quali vinti dall’Ucraina con due affermazioni della Slovacchia, e tre pareggi; questa sarà la prima volta in un grande torneo ma avevamo avuto le due sfide per le qualificazioni agli Europei 2016, una senza reti in casa slovacca e l’altra con vittoria della nazionale mitteleuropea a Kiev, grazie al gol messo a segno da Robert Mak.

L’altra vittoria della Slovacchia è quella dell’episodio più recente, nel ritorno del girone di Nations League; sono passati comunque cinque anni e mezzo dal quel roboante 4-1 interno. Per quanto riguarda l’Ucraina, i gialloblu hanno vinto la loro ultima sfida diretta due mesi prima di incassare quel poker, nell’andata dello stesso raggruppamento: il gol decisivo lo aveva segnato Andriy Yarmolenko a dieci minuti dal termine, il Commissario Tecnico era il “gemello” dell’attuale CT dell’Ucraina Sergiy Rebrov e cioè naturalmente Andriy Shevchenko. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI SLOVACCHIA UCRAINA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Slovacchia Ucraina sarà disponibile soltanto sulla televisione satellitare, quindi per gli abbonati, come del resto accade per tutte le partite nel primo pomeriggio agli Europei 2024: per assistere alle immagini allora dovrete selezionare come sempre i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ai numeri 201 e 202 del decoder, per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video di Slovacchia Ucraina sarà senza costi aggiuntivi e potrà essere attivato, sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go inserendo i dati del vostro abbonamento.

I MITTELEUROPEI SOGNANO!

Slovacchia Ucraina, che verrà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, è la partita che alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf si gioca alle ore 15.00 di venerdì 21 giugno, nel girone E degli Europei 2024. Qui sono state già sparigliate le carte, e non di poco: incredibile la vittoria che la Slovacchia ha raccolto contro il Belgio, capitalizzando al massimo il gol segnato da Ivan Schranz e ora sognando una qualificazione agli ottavi di finale, perché vincere anche oggi – in un match sulla carta più abbordabile – significherebbe aver passato il turno.

L’Ucraina è stata la grande delusione dell’esordio agli Europei 2024: certamente non una corazzata, ma comunque una nazionale solida ed esperta che nella prima partita si è fatta demolire dalla Romania, perdendo 3-0 e mettendo già a serio rischio il suo torneo. Servirà dunque una sterzata soprattutto di orgoglio ai ragazzi di Sergiy Rebrov, scopriremo se arriverà nella diretta di Slovacchia Ucraina ma intanto possiamo fare le nostre solite considerazioni sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA UCRAINA

Squadra che vince non si cambia, dunque nella diretta Slovacchia Ucraina ci aspettiamo che Francesco Calzona confermi il 4-3-3 che ha battuto il Belgio: avremmo dunque Dubravka in porta con Vavro e Skriniar davanti a lui, poi i due terzini di spinta che sono Pekarik a destra e Hancko a sinistra. Il ragionatore in mezzo al campo è ovviamente Lobotka, al suo fianco sulle mezzali si muovono Duda e Kucka; Schranz e Haraslin esterni del tridente completato da Bozenik ma occhio all’ammonizione del matchwinner di lunedì, Suslov e Duris sono pronti all’eventuale turnover.

Chi dovrà rivedere qualcosa è certamente Rebrov: possiamo pensare che la sua Ucraina non sarà modificata in difesa (Konoplya, Zabarnyi, Matvienko e Zinchenko davanti a Lunin) ma magari a centrocampo e in attacco. Dunque: Malinovskyi dentro a fare la mezzala tattica per uno tra Sudakov e Shaparenko con la conferma di Stepanenko da perno centrale, poi tridente rivoluzionato (eventualmente) con le candidature di Zubkov, Yarmolenko (titolare solo uno dei due) e soprattutto Yaremchuk che andrebbe a prendere il posto di Dovbyk come centravanti, con Mudryk che potrebbe essere confermato a sinistra.

SLOVACCHIA UCRAINA: PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo, nel parlare della diretta di Slovacchia Ucraina, alle quote emesse dall’agenzia Snai per questa partita degli Europei 2024: nonostante il ko all’esordio la nazionale favorita resta quella gialloblu, con un valore pari a 2,10 volte la posta in palio sul segno 2 per la sua vittoria. Il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote un guadagno che equivale a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine con il segno 1 per il successo della Slovacchia la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,70 volte l’importo che avrete pensato di investire.











