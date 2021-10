Diretta Slovenia Italia U19/ Streaming video tv: ultimo banco di prova per Nunziata!

DIRETTA SLOVENIA ITALIA U19: AZZURRI AL SICURO MA BOSTJAN…

Slovenia Italia U19, diretta dall’arbitro Kristoffer Karlsson, è la partita in programma oggi, martedì 12 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. Siamo all’ultimo banco di prova della finestra ottobrina per le qualificazioni agli Europei Under 19 e agli azzurrini di Carmine Nunziata si parano davanti i pari età, oggi padroni di casa, in match che non sarà decisivo in vista del prossimo torneo giovanile. Con due successi registrati solo pochi giorni fa, la nostra nazionale ha già strappato il pass che vale la qualificazione al prossimo turno preparatorio del torneo, ma certo i nostro ragazzi nutrono l’ambizione di chiuder questa primaria fase da leader assoluti del girone numero 12.

Hanno invece molto di più da perdere i ragazzi del ct Bostjan: con un pareggio e un KO all’attivo, la formazione oggi padrona di casa non sta passando un bel momento e la sua qualificazione al prossimo turno è quanto mai incerta. Per il miracolo non solo gli sloveni dovrebbero vincere oggi, ma pure sperare in un risultato favorevole nell’altro campo per il girone 12 impegnato, tra Lituania e Islanda U19. Sempre ricordato che nella classifica del girone i gialloblu registrano al momento lo stesso punteggio proprio degli sloveni. Non sarà una partita facile dunque per il ct Bostjan: in ogni caso per la diretta tra Slovenia e Italia U19 ci attendiamo gran scintille.

DIRETTA SLOVENIA ITALIA UNDER 19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Slovenia Italia Under 19, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA ITALIA U19

Per le probabili formazioni della diretta tra Slovenia e Italia U19, facile immaginare che il ct Nunziata possa fare oggi un ampio turnover: come abbiamo già detto gli azzurrini sono già automaticamente qualificati al prossimo turno e dunque la sfida di oggi potrebbe essere utile banco di prova per chi magari ha giocato meno. Fissato comunque il 4-3-1-2 di partenza ecco che potremmo vedere Zacchi tra i pali e per la difesa pure Fontanarosa e Ghilardi potrebbero trovare posto al centro della difesa, con Sandon e Mulazzi pronti in corsia. Per la mediana si fa avanti invece Zuccon, magari accompagnato da Degli Innocenti e Fabbian (fresco di gol con l’Islanda), mentre sarà uno tra Baldanzi e Casadei il titolare sulla linea della trequarti. Per le due punte dell’Italia Under 19 ecco che Gnonto e Egharevba rimangono in lizza per la maglia da titolare ma com loro anche Mancini e N’Gbesso.

Sarà invece un undici pieno di titolati quello della Slovenia Under 19: come abbiamo detto il ct Bostjan abbisogna di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione in extremis al prossimo turno. Fissato il 4-2-3-1 iniziale ecco che però subito il Ct dovrà fare a meno dello squalificato Dermastija: tra i pali dunque avremo Pridgar. In difesa si fanno invece avanti Strajnar, Zajsek, Ratnik e Kuzmic, pur con Matjaz a disposizione dalla panchina. A centrocampo dovrebbe esserci posto poi per Gavric e Jevsenak, mentre Cipot si collocherà in avanti: spazio in attacco per Bunic e Kljun (pur con Baskera a disposizione), mentre Causevic farà da prima punta.



