Diretta Slovenia Spagna U21/ Streaming video tv: l’esordio dei campioni agli Europei

DIRETTA SLOVENIA SPAGNA U21: ARRIVANO I CAMPIONI!

Slovenia Spagna U21 si gioca in diretta dallo Stadion Ljudski Vrt di Maribor, alle ore 18:00 di mercoledì 24 marzo: in contemporanea con il primo match degli azzurrini, la partita è valida per la prima giornata nel gruppo B degli Europei Under 21 2021. Arrivano i campioni in carica, quella Roja che due anni fa ci aveva eliminati al girone per differenza reti (e dopo aver perso contro di noi) ed era andata a prendersi il titolo.

Naturalmente anche in questa edizione del torneo la Spagna parte favorita o comunque tra le principali candidate alla vittoria finale, e oggi potrebbe avere pochi problemi contro quella che è la squadra di casa in questo gruppo, ma che gioca gli Europei Under 21 per la prima volta nella sua storia e per ovvi motivi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Slovenia Spagna U21, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le probabili formazioni.

DIRETTA SLOVENIA SPAGNA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovenia Spagna U21 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto infatti saranno solo le partite degli azzurrini a essere fornite, così questo match non godrà nemmeno di una diretta streaming video ufficiale. Tuttavia, per avere tutte le informazioni utili, potrete consultare liberamente il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) all’apposita sezione dedicata agli Europei Under 21, trovandovi le rose delle squadre e i tabellini delle sfide.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SPAGNA U21

Analizziamo le scelte di Luis De La Fuente per Slovenia Spagna U21: la Roja campione in carica gioca con il 4-3-3 e in porta avrà Josep Martinez, che sarà poi supportato da una difesa centrale nella quale Mingueza, affermatosi nel Barcellona, dovrebbe avere il posto come centrale al fianco di Guillamon, con Pozo e Cucurella che invece dovrebbero percorrere le corsie esterne. In mezzo al campo come sempre c’è tanta qualità, e troviamo anche Villar: il centrocampista della Roma potrebbe essere titolare insieme a Riqui Puig e Fran Beltran, mentre nel tridente offensivo chi si gioca un posto è Brahim Diaz, la prima punta dovrebbe essere Abel Ruiz con Barrenetxea che potrebbe completare il reparto partendo largo a sinistra, e lasciando il trequartista del Milan ad agire da destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Slovenia Spagna U21 ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 7,75 volte la somma puntata, contro il valore di 1,40 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo della Roja. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



