Video/ Spagna Germania Under 21 (2-1): gol e highlights, iberici campioni d’Europa

La Spagna ha conquistato l’Europeo Under 21 togliendo lo scettro proprio alla Germania nella finalissima di Udine: nel video Spagna Germania Under 21 ammiriamo dunque gli highlights della vittoria iberica per 2-1. Dopo aver flirtato pericolosamente con l’eliminazione nelle prime due partite, la Spagna ha chiuso il torneo in crescendo e ha vinto in maniera assolutamente meritata la sfida decisiva. Nel corso del primo tempo la Germania non è praticamente riuscita a creare una sola occasione da gol, mentre gli iberici hanno immediatamente imposto il loro ritmo alla partita. E il gol del vantaggio è arrivato al 7′ con Fabian Ruiz, che ha battuto dalla distanza il portiere tedesco Nubel dopo un rapido scambio con Ayarzabal. Ha insistito la Spagna con la Germania che è riuscita ad affacciarsi in avanti con continuità solo nel finale di tempo, senza però impensierire il portiere avversario Sivera. CLICCA QUI PER IL VIDEO SPAGNA GERMANIA UNDER 21 (dalla Uefa)

VIDEO SPAGNA GERMANIA UNDER 21: IL SECONDO TEMPO

La prima occasione da gol tedesca arriva dopo 2′ della ripresa con un tiro di Amiri che mette in difficoltà Sivera, poi anche Waldschmidt ci prova, ma senza successo. Nel momento migliore della Germania, però, la Spagna colpisce per la seconda volta. Dani Caballos regala spettacolo e serve Fabian Ruiz: il portiere Nubel manca la presa e da due passi Olmo può siglare il 2-0 che vale l’ipoteca sulla conquista del titolo europeo. La Germania tira fuori il suo tipico spirito inarrendevole e al 43′ accorcia con Amiri, che sfrutta una deviazione di Vallejo, ma 3′ di recupero non bastano per cambiare la storia della finale e dell’Europeo Under 21, che incorona la Spagna come sua regina.

