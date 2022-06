Diretta Sonego Berrettini/ Streaming video tv: derby nei quarti! (Atp Stoccarda 2022)

DIRETTA SONEGO BERRETTINI: QUARTI A STOCCARDA!

Sonego Berrettini, derby all’Atp Stoccarda 2022: si gioca venerdì 10 giugno per il Mercedes Open, un torneo di categoria Atp 250 che inaugura la grande stagione sull’erba. Il grande appuntamento sarà Wimbledon, anche se quest’anno il contesto rischia di essere diverso; intanto nel torneo Atp Stoccarda 2022 avremo un match tutto italiano tra Matteo Berrettini, tornato in campo a tre mesi dall’infortunio alla mano che lo ha costretto a finire sotto i ferri, e Lorenzo Sonego che vuole lasciarsi alle spalle la delusione del Roland Garros e ripartire alla grande, sapendo che sull’erba potrebbe anche centrare ottimi risultati.

Diciamo che il Mercedes Open non è un torneo élite, ma è comunque una buona partenza in vista dei Championships; inoltre almeno Berrettini vuole onorare l’appuntamento perché qui ha vinto tre anni fa il primo titolo sull’erba, e di conseguenza lo tratta come un posto speciale. Vedremo quello che succederà: superficie e valore assoluto ci parlano del romano come favorito, ma nella diretta di Sonego Berrettini va tenuto in considerazione il fatto che Matteo non può ancora essere nella migliore condizione, come del resto ha dimostrato nel secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2022 (l’esordio) contro Radu Albot.

DIRETTA SONEGO BERRETTINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP STOCCARDA 2022

La diretta tv di Sonego Berrettini, come tutto il torneo Atp Stoccarda 2022, sarà visibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento è riservato ai clienti che potranno selezionare i numeri 201 (Sky Sport Uno) e soprattutto 205 (Sky Sport Tennis) del loro decoder. In assenza di un televisore, come sempre, sarà possibile assistere a Sonego Berrettini nei quarti di finale tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go; inoltre ricordiamo che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.bossopen.com, troverete tutte le informazioni utili come il programma del giorno e il tabellone del singolare maschile.

DIRETTA SONEGO BERRETTINI: RISULTATI E CONTESTO

Sarà quindi Sonego Berrettini nel torneo Atp Stoccarda 2022. Appuntamento sull’erba che Berrettini vuole onorare al meglio: il romano è arrivato qui più che altro volendo testare la condizione della sua mano colpita dall’edema, probabilmente senza questo infortunio il suo calendario sarebbe stato diverso (ricordiamo che l’anno scorso ha trionfato al Queens, il torneo più importante tra quelli che precedono Wimbledon) ma adesso che c’è chiaramente, pur senza l’affanno di dover vincere il titolo, vuole fare bella figura anche perché stare in campo a lungo – cioè per più partite – può sicuramente aiutarlo a tornare velocemente al 100%.

Sonego come detto arriva dalla grande delusione al Roland Garros: avanti nei confronti di Casper Ruud si è fatto rimontare e battere al quinto set, il fatto che il norvegese sia poi arrivato in finale non ci dice ovviamente che sarebbe stato lo stesso con Lorenzo ma di sicuro i rimpianti ci sono. Parliamo di un giocatore che in carriera deve ancora fare il grande salto di qualità: assestatosi intorno alla trentesima posizione del ranking Atp sa di poter valere anche qualcosa in più, ma adesso che ha 27 anni è giusto ovviamente il momento di dimostrarlo, anche se sulla scena è esploso più tardi rispetto ad alcuni colleghi e connazionali. Vedremo come andranno le cose nei quarti del torneo Atp Stoccarda 2022, tra poco la diretta di Sonego Berrettini si gioca…











