DIRETTA/ Sorrento Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby! (Serie C, 21 settembre 2023)

Avvicinandoci alla diretta di Sorrento Avellino possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre sono otto: il derby campano non va in scena dalla stagione 2012-2013, dunque sono già passati più di dieci anni dall’ultima volta. In quella stagione l’Avellino avrebbe centrato la promozione, e si era preso due vittorie: entrambe dominanti, quella esterna con un 4-1 nel quale avevano segnato Luigi Castaldo, Raffaele Biancolino, Gianluca De Angelis e Gianmarco Zigoni (per il Sorrento invece era andato a segno Vittorio Bernardo, che aveva temporaneamente accorciato le distanze).

In generale comunque il quadro è in totale equilibrio: sono tre vittorie a testa e due pareggi (entrambi per 0-0), il Sorrento nel suo stadio ha vinto due volte e lo ha sempre fatto senza subire gol. L’affermazione più recente risale a un 2-0 nel febbraio 2012: gol di Ciro Ginestra e Simone Basso. Va anche detto che i primi quattro episodi di questo derby risalgono alla prima metà degli anni Settanta: una sfida dunque piuttosto datata in termini generali, siamo contenti che tra poco si possa tornare a giocare per la diretta di Sorrento Avellino. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SORRENTO AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sorrento Avellino sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: qualche gara di Serie C è inserita nell’offerta “tradizionale”, ma molte altre fanno invece parte dei canali in pay per view per i quali è necessario aver sottoscritto uno specifico abbonamento. In questo caso il match sarà trasmesso su Sky Sport 258; in assenza di un televisore i clienti della televisione satellitare potranno assistervi anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato con l’applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UN ALTRO DERBY!

Sorrento Avellino, partita diretta dal signor Stefano Nicolini, si gioca alle ore 18:30 di giovedì 21 settembre presso l’Alfredo Viviani di Potenza, che ospita le partite casalinghe della neopromossa: nella quarta giornata del girone C di Serie C 2023-2024 assisteremo a un derby tra due squadre attardate in classifica. Il Sorrento, beffato dalla capolista Turris nell’ultimo turno, ha raccolto il suo unico punto in un 2-2 contro l’Audace Cerignola e ci può stare che affronti difficoltà a pochi mesi dalla salita dalla Serie D, e allora questa sera c’è una bella occasione per risalire la corrente.

L’Avellino sarebbe una corazzata di Serie C ma, esattamente come l’anno scorso, è partito male: tre sconfitte consecutive prima di pareggiare contro il Foggia, gli irpini non possono assolutamente permettersi di lasciare altri punti per strada e dunque anche per loro la sfida di questa sera è da vincere. Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta di Sorrento Avellino; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO AVELLINO

In vista di Sorrento Avellino Vincenzo Maiuri pensa a qualche modifica nel suo 4-3-3: in difesa Colombini può giocare terzino sinistro al posto di Loreto, con Todisco a destra e la coppia centrale Blondett-Panelli a protezione di Marcone. A centrocampo uno dei principali candidati è Bonavolontà, in competizione con De Francesco; verso la conferma invece il playmaker basso La Monica e l’altro interno Gaetano Vitale. Nel tridente Capasso e Ravasio sono opzioni per Badje e Petito; da valutare Martignago, che resta comunque favorito in qualità di prima punta.

Ad Avellino è già cambiato l’allenatore: seconda partita per Michele Pazienda che ha schierato un 3-5-2 all’esordio. Ghidotti in porta, difesa con Rigione, Simone Benedetti e il veterano Thiago Cionek in linea, poi due esterni a centrocampo con i ballottaggi Cancellotti-Ricciardo a destra e Tito-Falbo sull’altro versante. In mezzo può arrivare il momento di Palmiero: da capire chi gli farà spazio tra Sonny D’Angelo, Dall’Oglio e Armellino, mentre nel reparto avanzato Marconi e Patierno sono insidiati soprattutto da Gabriele Gori, che può essere davvero un lusso per la Serie C.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Sorrento Avellino, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la quarta giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,70 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











