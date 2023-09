DIRETTA TURRIS SORRENTO/ Video streaming tv: i precedenti sono datati (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA TURRIS SORRENTO: I TESTA A TESTA

Studiamo adesso i precedenti per la diretta di Turris Sorrento. Questo derby campano ha parecchi incroci, che però non sono troppo recenti; ci sono delle sfide costanti negli anni Ottanta (sempre in Serie C) ma poi le due squadre non si sono più affrontate fino alla stagione 2018-2019, quando si sono trovate nel secondo turno di Coppa Italia Serie D. In quell’occasione il Sorrento aveva festeggiato la qualificazione vincendo 3-1; l’anno seguente altra sfida nello stesso identico contesto, 1-1 con i gol di Eric Herrera e Marzio Celiento, calci di rigore e passaggio del turno questa volta per la Turris, grazie ai due errori di Davide Cacace e Giuseppe La Monica con le due parate del portiere Flavio Lonoce.

DIRETTA/ Pescara Arezzo (risultato finale 3-2): Cangiano regala i 3 punti a Zeman

Volendo prendere in esame le ultime dieci sfide, diciamo che Turris e Sorrento ne hanno vinte quattro a testa, con due pareggi: siamo quindi in una situazione di totale equilibrio ma, come già detto, parecchie di queste partite sono vecchie di quarant’anni o quasi, di conseguenza è davvero difficile pensare che possano rappresentare un quadro utile a definire come potrebbero andare le cose oggi, quando il derby si rigiocherà all’Amerigo Liguori. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ West Ham Manchester City (risultato finale 1-3): dilagano i Citizens! (Premier, 16 settembre 2023)

TURRIS SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Turris Sorrento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Turris Sorrento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TURRIS SORRENTO: ARRIVA IL DERBY!

Turris Sorrento, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Si disputerà il secondo derby consecutivo allo stadio Liguori: i Corallini, prima del sorprendente successo ottenuto in casa del Crotone, hanno iniziato positivamente la loro avventura casalinga con una vittoria sul Benevento, un’altra big messa in riga in questo avvio di campionato a punteggio pieno per la Turris

DIRETTA/ Venezia Spezia (risultato finale 1-0): basta un gol di Pohjanpalo! (Serie B, 15 settembre 2023)

Dall’altra parte, la squadra neo-promossa della zona costiera, seppur con un punto in classifica, ha finora faticato a raggiungere la vittoria, ottenendo un pareggio contro l’Audace Cerignola dopo due partite. Il team guidato da Bruno Caneo si presenta all’appuntamento con grande entusiasmo, favorito dalle recenti prestazioni che hanno catturato l’attenzione. Dall’altra parte, Vincenzo Maiuri ha visto la sua squadra mostrare buone performance in questo inizio di stagione, anche se non è ancora riuscita a tradurle in risultati positivi, almeno in termini di vittorie.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Turris Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Per la Turris, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Petito, Martignago, Badje.

TURRIS SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Turris Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Turris con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA