DIRETTA/ Sorrento Juve Stabia video streaming tv: ecco la storia del derby! (Serie C, 23 marzo 2024)

A breve andrà in scena la diretta Sorrento Juve Stabia. Sarà il testa a testa numero 18 tra le due squadre. Fin qui, il pareggio è l’esito più gettonato dato che è accaduto per 10 volte contro le 3 vittorie dei rossoneri e le 4 dei gialloblu.

Nell’ultima sfida, tanto per cambiare, la gara è terminata 0-0 dopo che per tre turni di fila non c’è stato nemmeno un pareggio (2 vittorie dello Juve Stabia e una del Sorrento). In precedenza ben 7 pareggi n 8 partite tra cui un’incredibile striscia di quattro 0-0 di fila tra il 1980 e il 1988. Insomma, una che solo 2 volte su 17 ha regalato più di 3 gol altrimenti è stato stato un match con poche reti. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

SORRENTO JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sorrento Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sorrento Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI REDUCI DA UNA SCONFITTA

La diretta Sorrento Juve Stabia, in programma sabato 23 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri non vincono dal 19 febbraio, precisamente dall’1-0 inflitto alla Virtus Francavilla. Da lì in poi, sconfitte contro Benevento e Monterosi Tuscia più i pareggi con Potenza, Foggia e Taranto.

La Juve Stabia, prima in classifica, è incappata in una sconfitta nell’ultimo turno di campionato ovvero il 2-1 di Foggia. Prima di questo ko, i gialloblu avevano messo a referto ben quattro vittorie consecutive contro Turris, Casertana, Latina e Taranto, che è valsa la striscia positiva più lunga di questa stagione.

SORRENTO JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Juve Stabia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Del Sorbo, difesa a tre con Todisco, Morichelli e Di Somma. Agiranno da esterni Vitiello e Colombini con La Monica, De Francesco e Cuccurullo a centrocampo. Davanti il duo Vitale-Ravasio.

La Juve Stabia replica con il modulo 4-3-3. Tra i pali Thiam, retroguardia composta da Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Romeo, Leone e Buglio mentre il tridente offesnivo vedrà Mosti, Adorante e Candellone.

SORRENTO JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sorrento Juve Stabia danno favorita la squadra ospite a 1.78. Secondo bwin, l’1 è dato a 4.20 mentre la X a 3.20.

L’Over 2.5 è offerto a 2.40 mentre l’Under è a 1.48. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.67.











