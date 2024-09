DIRETTA SORRENTO TURRIS, OSPITI IN RIPRESA

Tanta attesa allo Stadio Italia per l’inizio di questa sfida valevole per la quinta giornata di campionato. La diretta Sorrento Turris si giocherà questo sabato 21 settembre 2024 alle ore 18:30 e vedrò due squadre reduci da un ultimo turno deludente.

I rossoneri sembravano aver trovato la via giusta da seguire dopo il pareggio iniziale col Catania, vincendo sia contro il Monopoli in trasferta sia con l’Altamura in casa. Invece nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta con il Potenza.

Video Casertana Turris (0-0)/ Gol e highlights: Marcone evita il peggio! (Serie C 14 settembre 2024)

La Turris ha portato a due gare la serie di imbattibilità, un passo avanti importante dopo un avvio di Serie C a dir poco complicato con i ko contro Monopoli e Potenza senza mai segnare. Successivamente è arrivata prima la vittoria per 2-0 al Latina e poi lo 0-0 con la Casertna fuori casa.

DOVE VEDERE DIRETTA TV SORRENTO TURRIS, STREAMING VIDEO

Siamo arrivati al paragrafo riguardante la domanda dove vedere la diretta Sorrento Turris. Per assistere all’evento dovrete sottoscrivere un abbonamento o con Sky oppure con DAZN.

DIRETTA/ Casertana Turris (risultato finale 0-0): Falasca sfiora il colpaccio! (Serie C, 14 settembre 2024)

Se siete più interessati alla diretta streaming per motivi legati a preferenza o esigenza, non preoccupatevi: le applicazioni di Sky e NOW verranno in vostro soccorso.

LE PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO TURRIS

Adesso concentriamoci sulle probabili formazioni Sorrento Turris. I rossoneri si disporranno secondo il classico modulo 4-3-3. Del Sorbo in porta, pacchetto arretrato formato da Todisco, Blondett, Fusco e Panico. Nella zona nevralgica del campo ecco Cuccurullo, De Francesco e Cangianiello mentre in avanti Bolsius, Musso e Guadagni.

La Turris risponderà invece con un assetto tattico differente ovvero il 3-4-2-1. Tra i pali Marrone, difeso qualche metro più avanti da Esempio, Ricci e Ndiaye. Agiranno da esterni Scaccabarozzi e Nicolao mentre Casarini e Morrone saranno in mediana. Onofrietti e Giannone alle spalle di Trotta.

Diretta/ Potenza Sorrento (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 13 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SORRENTO TURRIS

Per ultima cosa, prima di chiudere l’analisi della sfida, ci sono le quote per le scommesse per la diretta Sorrento Turris. A partire da favorita sulla carta è la squadra di casa a 1.78 contro il 2 fisso a 4.60. Il segno X del pareggio è dato a 3.20.

Sfida da tante reti? Non proprio, secondo i bookamkers: l’Over 2.5 è offerto a 2.35, ben più alto rispetto all’1.50 dell’Under. Anche il No Gol (1.55) sembra più probabile del Gol a 2.15.