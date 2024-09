VIDEO CASERTANA TURRIS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Pinto le squadre di Casertana e Turris non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i campani cominciano bene la sfida riuscendo infatti ad affacciarsi pericolosamente in area avversaria già intorno al 9′ in occasione del tiro provato da Satriano, incapace tuttavia di inquadrare lo specchio della porta e con la palla che si è persa oltre la linea di fondo campo.

I sardi sembrano avere qualche difficoltà a carburare come si deve ma, dopo la sostituzione forzata di Nicolao con Pugliese a causa di un infortunio al 12′, suonano la carica con il neo entrato Pugliese, il cui colpo di testa viene in ogni caso disinnescato da Zanellati verso il 16′. Gli uomini allenati da Manuel Iori tornano invece a proporsi in avanti fallendo una buona chance con Paglino al 31′ e senza riuscire a sorprendere Marcone, che si salva in calcio d’angolo, con Carretta al 43′.

Nel secondo tempo i Falchetti cercano di cambiare marcia calciando alto con Paglino al 47′ e sollecitando di nuovo Marcone con Carretta al 48′. Nel finale è il solito estremo difensore Marcone ad evitare il peggio dicendo no pure al subentrato Falasca su punizione al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bacchetti al 59′ da un lato, Esempio al 32′, Scaccabarozzi al 56′ e Ndiaye al 90’+1′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quarta giornata di campionato permette alla Casertana di salire a quota 3 ed alla Turris di raggiungere i 4 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

VIDEO CASERTANA TURRIS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS