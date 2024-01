Diretta/ Sorrento Turris, streaming video tv: rossoneri sulle ali dell’entusiasmo (21 gennaio 2024)

DIRETTA SORRENTO TURRIS, CAMPANI KO DA DUE SETTIMANE DI FILA

La diretta Sorrento Turris, in programma domenica 21 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri stanno vivendo un ottimo periodo di forma con tre vittorie nelle ultime quattro gare ovvero l’1-0 con il Catania, il 2-0 al Giugliano e infine il 2-1 inflitto all’Audace Ceringola più il pari con la Casertana.

DIRETTA/ Audace Cerignola Sorrento (risultato finale 1-2): vittoria esterna! (14 gennaio 2024)

La Turris è invece incappata in due sconfitte consecutive in questo inizio di 2024: il 3-2 incassato dal Benevento e il secco 4-0 subito in casa col Crotone. Prima di questo bis di partite perse, la Turris aveva messo a referto cinque risultati utili consecutivi con i pari contro Audace Cerignola, Avellino, Latina e Monterosi più la vittoria con Brindisi.

Video/ Turris Crotone (0-4) gol e highlights: doppietta per Gomez all'Amerigo Liguori (13 gennaio 2024)

SORRENTO TURRIS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sorrento Turris sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sorrento Turris sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SORRENTO TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Turris vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Del Sorbo, difesa a quattro con Todisco, Blondett, Fusco e infine Loret. A centrocampo Cuccurullo e Messori mezzali con De Francesco regista. In avanti Badje, Ravasio e Vitale.

DIRETTA/ Turris Crotone (risultato finale 0-4): D'Ursi mette la sua firma (Serie C, 13 gennaio 2024)

Risposta della Turris con il 3-4-3. Tra i pali Marcone, pacchetto arretrato composto da Cocetta, Esempio e Frascatore. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Scaccabarozzi e Franco con Cum e Nicolao larghi. Tridente offensivo formato da Gian, De Felice e Guida.

SORRENTO TURRIS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sorrento Turris danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 2.10 mentre il 2 fisso a 3.50.

Ci saranno almeno tre gol nel match? L’Over 2.5 è quotato 2,20 contro l’1.59 dell’Under. Infine, il Gol è dato a 1.90, con il No Gol a 1.79.

© RIPRODUZIONE RISERVATA